Diretor do Power Couple revela bastidor da negociação para Gretchen retornar ao reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Carelli, diretor do Power Couple Brasil, conta como foi feito convite para Gretchen retornar ao reality

Gretchen volta ao Power Couple Brasil nove anos após sua primeira participação em 2016 -- na época, ela estava casada com o empresário português Carlos Marques. A novidade anunciada por Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, pegou a todos de surpresa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a mente por trás do reality show de casais conta que a cantora não aceitou de imediato entrar no programa. Ele acredita que o atual marido da rainha dos memes, o músico Esdras Souza, teria participação na decisão.

"Ela no primeiro momento não aceitou, mas na sequência, ela mesma ligou pra gente e falou que achava que agora seria o momento de voltar e tal. Ela falou que porque o Esdras também tem vontade de fazer, que ela acha que é uma experiência que eles tem que passar junto", conta.

"Mas eu acho que era uma vontade dela também de voltar. Muito por causa dessa questão dos memes, eu acho, porque nos últimos anos a gente viu que ela, que muito da carreira dela teve a ver com as cenas, os cortes de A Fazenda e do Power Couple também, então eu acho que ela sentiu uma necessidade de renovar [as figurinhas]", complementa.

Power Couple Brasil

Após o hiato de 2 anos, o confinamento de casais retorna sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites. É a primeira vez que um casal [e da vida real] apresenta o formato no Brasil. O elenco traz 14 casais em busca por um prêmio que pode chegar a R$ 1,5 milhão.

A estreia da nova temporada está marcada para esta terça, 29, às 22h30 (horário de Brasília). O diretor adianta que provas que marcaram a história do programa, como por exemplo, a do choque protagonizada por Nicole Bahls, retornaram com uma nova roupagem.