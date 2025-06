Poliana Rocha se surpreende ao receber presente fofo de Leonardo: 'Eu amei'

Após se sentir triste e sozinha, Poliana Rocha se surpreende ao ganhar mais uma surpresa de Leonardo; cantor enviou presente fofo para a amada

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi surpreendida mais uma vez pelo sertanejo. Nesta quinta-feira, 26, a influenciadora digital foi pega de surpresa com um presente fofo do amado. Em sua casa em Goiânia, ela recebeu o "item" e ficou apaixonada.

Após desabafar com o esposo, dizendo que estava muito sozinha com a volta de sua mãe para a casa dela e com a viagem do artista para realizar seus shows, a mãe de Zé Felipe recebeu um agrado do famoso: um cachorrinho pequeno.

Apesar de terem vários cães na mansão, Poliana Rocha contou que eles ficam na parte de fora da residência e que o novo pet fará companhia para ela.

"Gente, vocês não tem noção o que me aconteceu agora. Ontem, eu estava conversando com o Leonardo no telefone e eu falei assim: 'aí, estou hoje meio para baixo', aí ele falou assim: 'por que?', aí eu falei: 'minha mãe foi embora, você está viajando há muito tempo, eu estou muito sozinha'. Aí hoje me chega aqui essa belezura, olha que coisa mais linda e eu fiquei tão feliz que vocês não tem noção", contou.

Por fim, ela surgiu toda encantada com o bichinho no colo: "Mas como eu amei, meu marido está sempre me surpreendendo".

Ainda nas últimas semanas, no Dia dos Namorados, Poliana Rocha foi surpreendida por Leonardo com um presente de quase meio milhão.

Poliana Rocha abre o jogo sobre já ter mentido para Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo em seus stories na rede social sobre já ter mentido para o sertanejo. Nesta quinta-feira, 26, a famosa respondeu perguntas de seus seguidores e explicou se esconde algo do esposo.

A dúvida da pessoa surgiu após ver a loira no programa de Virginia Fonseca no SBT desconversando sobre já ter mentido para o amado. Poliana Rocha então comentou que fez aquilo para deixar o marido com "a pulga atrás da orelha", mas que não esconde coisas dele.

"Tenho pânico de mentiras, aquele dia foi só para deixar ele com uma pulguinha atrás da orelha, ele é muito seguro de mim! Só auê...", esclareceu a mãe de Zé Felipe.