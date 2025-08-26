CARAS Brasil
  Poliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia
Atualidades / Apelo

Poliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia

Empresária Poliana Rocha se pronunciou nas redes sociais sobre repercussões recentes e fez apelo contra polêmicas envolvendo a família

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
Publicado em 26/08/2025, às 20h55

Poliana Rocha
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (26) para se posicionar sobre a repercussão de uma curtida em um vídeo do filho, que gerou comentários envolvendo o nome de Virginia Fonseca. O episódio voltou a colocar a família em evidência nas redes sociais, o que fez com que a empresária explicasse sua versão dos fatos.

Durante o desabafo, Poliana contou que ficou surpresa com a proporção tomada pelo assunto e afirmou estar cansada das especulações envolvendo o nome de sua família. “Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar”, disse.

Curtida polêmica e relação com Virginia

A empresária explicou que sua curtida no vídeo não teve qualquer relação com a ex-nora, reforçando que não há desavenças entre elas. “Curto mesmo, curto quantas vezes eu quiser. Eu estou achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que achar ótimo e agradecida pelas pessoas. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora.

Poliana ainda aproveitou para destacar a boa convivência com Virginia, mesmo após o fim do casamento dela com Zé Felipe. “A relação que a gente tem não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem me dado meus três netos. Parem de ficar colocando veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir.”

Ao encerrar o desabafo, Poliana fez um apelo para que o foco das redes sociais seja direcionado a causas mais relevantes. Segundo ela, as especulações estão “exaustivas” e desviam a atenção de pautas importantes, como a recente doação de cachês ao Hospital de Barretos.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

