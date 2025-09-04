CARAS Brasil
Atualidades / Família!

Poliana Rocha agradece às babás dos netos por apoiarem Zé Felipe

Ao ver vídeo das babás dançando nova música de Zé Felipe, Poliana Rocha agradece carinho das funcionárias com seu filho; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 07h43

Poliana Rocha agradece apoio das babás com o filho
Poliana Rocha agradece apoio das babás com o filho - Reprodução/Instagram

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez um agradecimento para as babás de seus netos em sua rede social. Após ver um vídeo das funcionárias dançando uma música de Zé Felipe, a empresária reagiu e aprovou a coreografia.

Quando era casado com Virginia Fonseca, o herdeiro do sertanejo e da influenciadora digital tinha suas canções "lançadas" pela mãe de seus filhos. A apresentadora do SBT então criava dancinhas e fazia vídeos. Além disso, ela usava com frequência os hits em seus stories para ajudar a viralizar. Agora que estão divorciados, a famosa parou de fazer isso.

Zé Felipe então conta com seu público e outras pessoas. As babás foram uma das apoiadoras do trabalho dele. "Agora até as babás estão ajudando a alavancar", escreveram no vídeo. Poliana Rocha reagiu ao ver o momento: "Fofas".

Vale lembrar que o cantor e Virginia Fonseca anunciaram o término do casamento no fim de maio. Desde então, vários boatos envolvendo os dois já surgiram. Os últimos foram que Zé Felipe estaria com Ana Castela e a loira com Vini Jr., já que foi vista saindo do mesmo iate de luxo que o jogador na Espanha.

Poliana Rocha agradece apoio das babás
Poliana Rocha agradece apoio das babás - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, fez um pronunciamento em seus stories após viralizar um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando um feliz Dia dos Pais para a filha.

Depois da repercussão na rede social, a esposa de Leonardo se posicionou e esclareceu que não há rivalidades entre as famílias. A ex-sogra da apresentadora do SBT ainda revelou que ela, o esposo e Margareth sofreram muito com a separação.

"Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou, mas o relacionamento que foi construído com a família não acabou não, nós temos um relacionamento de respeito, de cumplicidade, de carinho, de amor, de acolhimento e isso não é assim ó, vou virar a chavinha e acabou o relacionamento com a família toda, não é a assim não e nem quero que seja assim para falar a verdade para vocês, porque eu acho que a gente precisa ter uma harmonia muito grande para gente criar nossos netos então assim, eu falo para vocês: parem com esse mimi, o que tiver que falar, nós somos adultas a gente chega conversa e fala, não fiquem destilando veneno em duas famílias",explicou e falou mais.

