Pedro Leonardo abre álbum de fotos raras ao lado da irmã por parte de mãe

Dia de festa na família de Pedro Leonardo! Na última segunda-feira, 9, o cantor usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem a Thais Miziara, sua irmã caçula por parte de mãe, que completou mais um ano de vida.

Em celebração a data especial, Pedro abriu um álbum de fotos raras ao lado da aniversariante, registradas durante uma viagem em família ao interior de São Paulo. Na legenda, o famoso aproveitou para ressaltar as qualidades da irmã.

" Minha irmãzinha faz niver hoje! É uma maravilhosa compositora, e design de interiores de formação, e canta hein gente, canta demais! Sister, te amo ", escreveu Pedro Leonardo. Thais Miziara fez questão de retribuir o carinho e deixou uma mensagem nos comentários da postagem: "Lindo! Te amo".

Filho mais velho do cantor Leonardo, Pedro ainda possui outros 5 irmãos por parte de pai: Zé Felipe, João Guilherme, Matheus Vargas, Monyque Isabella e Jéssica Beatriz.

Pedro Leonardo chora ao fazer forte relato sobre acidente

Recentemente, o cantor e apresentador Pedro Leonardo relembrou o grave acidente que sofreu em vídeo publicado por Maria Sophia, primogênita dele com Thais Gebelein. Na ocasião, a menina de 14 anos compartilhou o forte relato do pai que, no dia 20 de abril de 2012, capotou o carro após dormir ao volante na volta de um show em Tupaciguara (MG). Ele estava sozinho.

No relato, Pedro contou o que motivou a sua recuperação: "Você [Maria Sophia] foi o maior motivo para que eu me recuperasse e conseguisse voltar a ser quem eu sou, porque eu queria dar o meu melhor para você. Todo dia que eu ia fazer meus tratamentos, eu pensava; 'de novo? De novo?' Aí eu pensava: 'faz por ela. Porque imagina ela com 15 anos falando: 'meu pai ficou assim porque ele desistiu'. E seu pai está aqui com você hoje porque ele lutou por você. Você foi a maior razão da maior vitória que eu tive na vida. Eu te amo demais", disse emocionado; confira mais detalhes!

