O cantor e apresentador Pedro Leonardo conta o que motivou a sua recuperação após sofrer um acidente de carro em 2012; ele teve traumatismo craniano e trauma abdominal

Nesta sexta-feira, 30, o cantor e apresentador Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo, relembrou o grave acidente que sofreu em vídeo publicado por Maria Sophia, primogênita dele com Thais Gebelein . Na ocasião, a menina de 14 anos compartilhou o forte relato do pai que, no dia 20 de abril de 2012, capotou o carro após dormir ao volante na volta de um show em Tupaciguara (MG). Ele estava sozinho.

No relato, ele contou o que motivou a sua recuperação:

"Você [Maria Sophia] foi o maior motivo para que eu me recuperasse e conseguisse voltar a ser quem eu sou, porque eu queria dar o meu melhor para você . Todo dia que eu ia fazer meus tratamentos, eu pensava; 'de novo? De novo?' Aí eu pensava: 'faz por ela. Porque imagina ela com 15 anos falando: 'meu pai ficou assim porque ele desistiu'. E seu pai está aqui com você hoje porque ele lutou por você. Você foi a maior razão da maior vitória que eu tive na vida. Eu te amo demais", disse emocionado.

Na legenda da publicação, Maria Sophia escreveu:"Gente, nesse momento não teve como a gente segurar o choro… Meu pai falando que eu fui a razão dele lutar após o acidente, passou um filme na nossa cabeça. Eu fiquei sem palavras, sério. Papai, você é tudo pra mim e é por você que eu sou quem sou! Logo, logo, episódio completo no meu canal do YouTube!", disse.

Na seção de comentários, os internautas reagiram ao relato: "Pedro é a prova de que milagre existe. Quem acompanhou sabe tudo que ele passou pra hoje estar falando para a filha. Deus é bom o tempo todo e Pedro tem um coração que não cabe no peito. Sou fã dele, e de sua esposa que esteve sempre ao seu lado", disse uma. "Muito muito emocionante, estou em lágrimas. Que maravilhoso ter este testemunho. O amor cura, o amor opera milagres", acrescentou outra.

Confira, abaixo, o momento:

Pedro Leonardo, de 37 anos, é o primogênito de Leonardo, de 61. O cantor tem outros cinco filhos, de relacionamentos diferentes.

