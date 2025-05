Nora de Leonardo mostra aparição surpresa da família no show do cantor

Nora de Leonardo, Thais Gebelein, a esposa de Pedro Leonardo, mostra participação de sua família em show do cantor sertanejo

A nora de Leonardo, a influenciadora digital Thais Gebelein, compartilhou fotos de uma aparição surpresa que fizeram nos últimos dias em um show do sertanejo. Em sua rede social, a esposa de Pedro Leonardo exibiu os registros da família reunida e encantou.

Com o marido, e as filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, a arquiteta de formação prestigiou o sogro no evento. Além dela, Virginia Fonseca e Zé Felipe também foram com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, fazer a surpresa para o sertanejo.

"Delícia de noite prestigiando ele! Que seja sempre uma Eterna História sem Fim! Amamos você", escreveu a influenciadora em sua rede social.

Tempos atrás, Thais Gebelein comentou em sua rede social como é ser nora de Leonardo. Em entrevista para a CARAS, a influencer abriu o jogo sobre sua maternidade. A esposa de Pedro Leonardo ainda revelou se pretende ter mais filhos com o amado.

Como Thais Gebelein conheceu Pedro Leonardo?

Casados há 15 anos, Thais contou para a CARAS como conheceu Pedro Leonardo e brincou ao dizer que nunca foi pedida em casamento oficialmente . Apesar disso, a arquiteta de formação diz que desde o primeiro beijo sentiu que estavam unidos.

"O conheci através de uma amiga, quando ela me chamou para passar Ano Novo em Goiânia, depois de muitos anos não dando certo, no ano de 2009/2010 deu e assim do aeroporto fomos em um churrasco na casa da avó da irmã dele, e lá nos conhecemos, em meio a amigos e roda de viola, eu adorava, aliás ainda amo!", declarou a nora de Leonardo.