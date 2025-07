Paolla Oliveira mostra como foi feita cena de Heleninha bêbada na rua

Cena de Heleninha bêbada andando pelas ruas e destruindo bar deu o que falar e Paolla Oliveira mostra como ela foi gravado no Rio de Janeiro

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um vídeo nesta terça-feira, 29, mostrando como foi feita a cena de Heleninha, sua personagem em Vale Tudo, andando pelas ruas do Rio de Janeiro depois de mais uma recaída.

Em meio ao público, a famosa apareceu gravando com a equipe e, entre uma pausa e outro, atendeu os fãs com muita simpatia. A namorada de Diogo Nogueira então exibiu para os internautas como é feita uma cena fora do estúdio.

"Tem algo de muito especial em gravar na rua… encontrar gente, sentir o carinho de perto e lembrar por quem a gente faz tudo isso", contou ela sobre a experiência.

Para quem não acompanhou, nesta terça-feira, 29, foi ao ar a cena de Heleninha bêbada, andando pelas ruas, depois de ter sido deixada por Ivan (Renato Góes). Após caminhar muito, ela acabou em um hotel, onde quase foi estuprada, agrediu o abusador e quebrou o bar.

Paolla Oliveira então pegou um momento do remake para comparar com uma cena feita por Renata Sorrah na versão original.

Heleninha coloca fim no relacionamento com Ivan

No próximo sábado, 2, Vale Tudo promete mais um grande momento de reviravolta com a personagem Heleninha (Paolla Oliveira), que, após ouvir uma dolorosa verdade de Ivan (Renato Góes), tomará uma atitude surpreendente que deixará todos de boca aberta. A herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) fará o inesperado e surpreenderá o público ao anunciar o fim de sua relação estável com o executivo de forma definitiva e sem voltar atrás.

Segundo informações do Notícias da TV, tudo começa quando Ivan, finalmente, abre o coração e admite que ainda ama Raquel (Taís Araujo). A confissão acontece em um momento de grande tensão entre os dois, após uma série de gestos e atitudes da parte de Raquel que nunca desapareceram da vida do casal. Em um diálogo direto e sem rodeios, Ivan revela que talvez o casamento com Heleninha tenha acontecido de forma precipitada, deixando claro que seus sentimentos por Raquel ainda são vivos. Leia mais aqui!