Paolla Oliveira compara sua cena em Vale Tudo com a de Renata Sorrah; veja

Após ir ao ar, em Vale Tudo, Heleninha perdendo o controle em bar, Paolla Oliveira compara sua cena com a de Renata Sorrah

A atriz Paolla Oliveira está dando o que falar com as últimas cenas de Heleninha em Vale Tudo. No capítulo desta terça-feira, 29, a personagem teve mais uma recaída e a intérprete da artista plástica comparou suas cenas do remake com as da novela original.

A namorada de Diogo Nogueira então colocou sua atuação ao lado de Renata Sorrah e falou sobre ter tido a oportunidade de reviver o papel, inspirando-se na colega de profissão. Na cena, Heleninha quebra o bar após beber o dia inteiro depois de ter fugido de casa por conta da saída de Ivan (Renato Góes) da mansão onde viviam.

"Remakes têm essa beleza: criam pontes entre tempos e visões. E fico feliz por estar nessa travessia.

Viver Heleninha é, antes de tudo, um ato de respeito. Renata Sorrah será sempre uma inspiração para qualquer atriz", escreveu a famosa ao fazer a comparação.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiram após a cena intensa ir ao ar. "Você é incrível!", disse o ex-BBB Gil do Vigor. "Você é demais! Arrebentando", falou Marcos Mion. "Tá arrebentando! Eu e Cíntia estamos viciados na novela", contou o surfista Pedro Scooby.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Heleninha coloca fim no relacionamento com Ivan

No próximo sábado, 2, Vale Tudo promete mais um grande momento de reviravolta com a personagem Heleninha (Paolla Oliveira), que, após ouvir uma dolorosa verdade de Ivan (Renato Góes), tomará uma atitude surpreendente que deixará todos de boca aberta. A herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) fará o inesperado e surpreenderá o público ao anunciar o fim de sua relação estável com o executivo de forma definitiva e sem voltar atrás.

Segundo informações do Notícias da TV, tudo começa quando Ivan, finalmente, abre o coração e admite que ainda ama Raquel (Taís Araujo). A confissão acontece em um momento de grande tensão entre os dois, após uma série de gestos e atitudes da parte de Raquel que nunca desapareceram da vida do casal. Em um diálogo direto e sem rodeios, Ivan revela que talvez o casamento com Heleninha tenha acontecido de forma precipitada, deixando claro que seus sentimentos por Raquel ainda são vivos. Leia mais aqui!