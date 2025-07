Vale Tudo: Heleninha coloca fim no relacionamento com Ivan: 'Está livre'

Confrontada com a confissão de Ivan, Heleninha toma atitude corajosa e põe fim à relação com o executivo de forma inesperada

No próximo sábado, 2, Vale Tudo promete mais um grande momento de reviravolta com a personagem Heleninha (Paolla Oliveira), que, após ouvir uma dolorosa verdade de Ivan (Renato Góes), tomará uma atitude surpreendente que deixará todos de boca aberta. A herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) fará o inesperado e surpreenderá o público ao anunciar o fim de sua relação estável com o executivo de forma definitiva e sem voltar atrás.

A dura verdade de Ivan

Segundo informações do Notícias da TV, tudo começa quando Ivan, finalmente, abre o coração e admite que ainda ama Raquel (Taís Araujo). A confissão acontece em um momento de grande tensão entre os dois, após uma série de gestos e atitudes da parte de Raquel que nunca desapareceram da vida do casal. Em um diálogo direto e sem rodeios, Ivan revela que talvez o casamento com Heleninha tenha acontecido de forma precipitada, deixando claro que seus sentimentos por Raquel ainda são vivos.

“Você está livre, Ivan”, declara Heleninha

Heleninha, que já havia desconfiado da presença constante de Raquel na vida de Ivan, não demora a reagir à revelação do ex-marido. Com a papelada pronta, a personagem toma a decisão de encerrar o relacionamento e se separar de Ivan de uma maneira totalmente inesperada. Ela vai até o escritório da TCA e, sem hesitar, coloca os documentos da separação na mesa, dizendo de forma firme e resoluta: “Eu vim aqui para a gente desfazer a nossa relação estável ”.

Ivan, surpreso e atônito, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao perceber que Heleninha, sem chantagens ou joguinhos, chegou até ele com uma atitude madura e sem deixar espaço para arrependimentos. Com um olhar de lamento, ele expressa: “Eu sinto muito, Heleninha, que a gente não tenha conseguido”. A loira, por sua vez, responde com dignidade: “Eu também. Mas agora está feito. Eu espero que você seja feliz, Ivan”.

A reação de Raquel e a opinião de Odete

Após o confronto com Heleninha, Ivan, ainda impressionado com a postura de sua ex-mulher, conta o ocorrido a Raquel. Ele revela que Heleninha se apresentou sem pressões, sem multas ou exigências, apenas com o distrato da relação estável. Para Ivan, essa atitude foi de grande maturidade da parte de Heleninha, algo que ele não esperava, mas que, de certa forma, respeitou.

Porém, a decisão de Heleninha não será bem recebida por Odete, que fará de tudo para dificultar a vida de Ivan. Ela começa a fazer ameaças e acusá-lo de favorecimento da empresa Paladar em contratos da TCA, além de tentar cobrar uma multa de R$ 300 mil após o jantar com Raquel. A disputa entre Odete e Ivan toma uma nova proporção, com a vilã prometendo arruinar a vida do ex-genro de todas as maneiras possíveis.

Heleninha se mostra forte

Em um momento de conversa com sua mãe, Odete, Heleninha justifica sua decisão. Ela afirma com firmeza: “Ele não quer ficar comigo. O Ivan me disse com todas as letras que ele ama a Raquel. Acabou, mãe... Acabou.” Essa fala mostra a força da personagem, que, apesar de tudo, sabe onde está seu lugar e não está disposta a viver à sombra de uma relação insustentável.

Heleninha, sem dúvida, está se tornando uma das personagens mais empoderadas da trama, quebrando os clichês das novelas e mostrando uma postura firme, mesmo diante das adversidades.

