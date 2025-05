Palomma Duarte chama atenção com fotos em família: 'Recheada de amor'

A atriz Palomma Duarte encantou os seguidores ao postar fotos com a mãe, Débora Duarte, o marido, Bruno Ferrari, e o filho, Antônio; veja!

Palomma Duarte encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 27, ao compartilhar alguns cliques em família.

A atriz, que interpreta a personagem Ligia na novela Garota do Momento, da TV Globo, surgiu sorridente ao lado da mãe, a atriz Débora Duarte, do marido, o ator Bruno Ferrari, e do filho deles, Antônio, de nove anos.

"Gostosuras de um dia bom", escreveu a artista, que também é mãe de Maria Luiza Lui, fruto de seu casamento com o cantor RenatoLui, e de AnaClara Winter, de sua relação com o ator Marcos Winter.

O post recebeu vários elogios dos internautas. "Lindos", disse uma seguidora. "Recheada de amor", escreveu outra. "Família linda", comentou uma fã. "Muito amor em uma foto", falou mais uma.

Nesta última segunda-feira, 26, Palomma postou uma sequência de fotos raras ao lado da mãe. Os cliques especiais foram registrados pela artista durante o reencontro com Débora, que desembarcou no Rio de Janeiro para o ensaio de um novo espetáculo. "A saudade que eu estava dela! Domingos se tornando o dia da minha vida quando gravo novela. La Duarte chegando em solo carioca pra começar a ensaiar, vem coisa boa aí", disse ela.

Confira:

Palomma Duarte celebra aniversário e reflete chegada dos 48 anos

A atriz Palomma Duarte completou 48 anos de vida na última quarta-feira, 21, e compartilhou uma breve reflexão a respeito do novo ciclo que se inicia ao comemorar a data especial.Em suas redes sociais, ela publicou uma sequência de registros divertidos dos últimos dias, incluindo uma ida à praia e um beijão no marido, o ator Bruno Ferrari, com quem está junto desde 2012. "4.8. Deixa teu axé aqui! Mais um ano, mais asa, mais largura, mais afeto", escreveu a artista na legenda da postagem. Veja a publicação!

