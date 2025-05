Débora Duarte faz rara aparição em fotos com a filha, Palomma Duarte

Palomma Duarte celebrou o reencontro com a mãe, a também atriz Débora Duarte, em meio às gravações de 'Garota do Momento'

Família reunida! A atriz Palomma Duarte encantou os seguidores na manhã desta segunda-feira, 26, ao compartilhar em suas redes sociais uma sequência de fotos raras ao lado da mãe, a também atriz Débora Duarte - filha de Lima Duarte.

Os cliques especiais foram registrados pela artista durante o reencontro com a mãe, que desembarcou no Rio de Janeiro para o ensaio de um novo espetáculo. Palomma, por sua vez, está na reta final das gravações da novela 'Garota do Momento', da TV Globo.

" A saudade que eu estava dela! Domingos se tornando o dia da minha vida quando gravo novela. La Duarte chegando em solo carioca pra começar a ensaiar, vem coisa boa aí", escreveu Palomma Duarte na legenda da postagem, celebrando o reencontro carinhoso com a matriarca da família em meio a agenda cheia de ambas.

A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas as duas atrizes: "Mas são lindas demais, gente", declarou uma admiradora. "Que lindas, grande Débora Duarte, saudades de vê-la nas telinhas", disse outra. "Carinho gostoso para renovar energias", falou uma terceira.

Vale lembrar que, além de Débora Duarte, o ator Lima Duarte também é pai de Monica Maluf, Pedro e Júlia Martins, falecida em fevereiro de 2024, aos 49 anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

Os filhos de Palomma Duarte

Casada com Bruno Ferrari desde 2012, Palomma Duarte é mãe de três filhos: Antônio, de 8 anos, fruto de sua atual união com o ator; Maria Luiza Lui, de 29 anos, e Ana Clara Winter, de 25, de relações anteriores.

Recentemente, Palomma dividiu uma foto rara dos herdeiros juntinhos em casa. No entanto, o que mais chamou atenção dos internautas foi a grande semelhança da atriz com os três.

"Mamãe aí é dona dos genes dominantes. Seus filhos em sua imagem e semelhança", escreveu uma seguidora nos comentários da postagem. "Você tem uma máquina de xerox e fez várias versões suas, né?", disse outra. "Mamãe coruja você! Eles são a sua cara", falou uma terceira; confira os registros!

