Palomma Duarte posta fotos raras no aniversário da filha mais velha: 'Mãe te ama'

A atriz Palomma Duarte escreveu uma bela mensagem para comemorar o aniversário de 31 anos de sua filha mais velha, Maria Luiza Lui

Palomma Duarte usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha mais vela, Maria Luiza Lui, que completou 31 anos nesta terça-feira, 20.

Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou uma sequência de fotos com a aniversariante e também dela ao lado dos irmãos, Ana Clara Winter, de 27 anos, e Antônio, de nove, e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Que saudades!!! Minha índia linda, mãe te ama tanto. Parabéns pelo seu dia, por mais ciclo lindo e generoso como você, para você, com você! Morro de orgulho. Obrigada por ter me mostrado qual era minha onda nessa planeta. Tudo, tudo, começa em você", declarou a artista, que está no ar na novela Garota do Momento, da TV Globo, interpretando a personagem Ligia.

Maria Luiza, vale lembrra, é filha de Palomma com o cantor Renato Lui. Ana Clara Winter é fruto do relacionamento da atriz com o ator Marcos Winter. Já o caçula, Antônio, é filho da artista com o ator Bruno Ferrari.

Palomma Duarte chama atenção ao posar com o marido

A atriz Palomma Duarte encantou seus seguidores ao dividir um registro ao lado do marido, o ator Bruno Ferrari. A atriz, que está no ar em Garota do Momento, da TV Globo, aproveitou o belo dia de sol para renovar o bronzeado e exibir o momento de lazer.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram, os dois aparecem sorrindo e abraçados para o clique. Por trás deles, o céu azul. Na legenda, escreveu: "Porque o Sol está forte, porque meu cabelo está amarelo e cheio de movimento, porque Bruno continua trabalhado no bronze e começou a ficar grisalho. Porque a vibe está lá no céu, que está em um azul feliz", escreveu. Veja a publicação!

