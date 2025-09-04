CARAS Brasil
  2. Padre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'
Atualidades / AUTOCUIDADO

Padre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'

O padre Marcelo Rossi surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar uma foto de quando estava muito magro

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 04/09/2025, às 08h20

Padre Marcelo Rossi
Padre Marcelo Rossi - Foto: Reprodução/Instagram

O padre Marcelo Rossi surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar uma foto de quando estava muito magro. Na época, ele enfrentava um quadro de depressão e lutava para recuperar a saúde mental. Hoje, está muito melhor e, na publicação, ressaltou a importância de cuidar do tripé corpo, mente e espírito.

Na publicação, o padre  comparou fotos de antes e depois. Na imagem de 2016, ele aparece mais magro e abatido;  já no clique tirado em 2025, ele exibe um semblante mais feliz e um corpo mais fortalecido. "Amados, #tbt. Muito obrigado pela oração. Dia 20 de maio (meu aniversário natalício 58 anos). Atenção!!! A importância do cuidado com o tripé!!! Corpo, mente e espírito!!! A Alegria do Senhor é nossa força. A melhor escolha é a vida. Vocês estão se cuidando?", escreveu ele na legenda.

Em junho de 2024, Marcelo Rossi participou do Domingão com Huck, da Globo, e revelou curiosidades sobre sua vida. O padre Marcelo Rossi está com 58 anos e 1,95 m de altura. Antes de se tornar padre, ele trabalhou como professor de educação física e serviu ao exército. Ao longo da vida, enfrentou a obesidade, chegando a 128 kg, mas conseguiu recuperar a forma e superar os desafios com o peso e a depressão.

Na época, ele comentou sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. "Se a pessoa souber a importância de fazer exercício, não é estética, é saude. Se tomar conta da sua saude, você vai estar bem e não depender dos outros aos 80 anos", afirmou. 

Padre Marcelo Rossi compartilha antes e depois — Foto: Instagram
Mensagem de Padre Marcelo Rossi para Lexa

A cantora Lexa não conteve a emoção ao receber uma mensagem de fé e esperança do Padre Marcelo Rossi durante o programa Domingo Legal, do SBT, em julho. Ao encontrá-la no palco, o religioso a surpreendeu com um recado: "Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim", disse ele, fazendo a artista abaixar a cabeça e começar a chorar. Relembre o momento!

Veja também: Padre Marcelo Rossi sobre gravar com jovens e evangélicos: 'Novos amigos'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Padre Marcelo Rossi

