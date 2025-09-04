Padre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'

O padre Marcelo Rossi surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar uma foto de quando estava muito magro

O padre Marcelo Rossi surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar uma foto de quando estava muito magro. Na época, ele enfrentava um quadro de depressão e lutava para recuperar a saúde mental. Hoje, está muito melhor e, na publicação, ressaltou a importância de cuidar do tripé corpo, mente e espírito.

Na publicação, o padre comparou fotos de antes e depois. Na imagem de 2016, ele aparece mais magro e abatido; já no clique tirado em 2025, ele exibe um semblante mais feliz e um corpo mais fortalecido. "Amados, #tbt. Muito obrigado pela oração. Dia 20 de maio (meu aniversário natalício 58 anos). Atenção!!! A importância do cuidado com o tripé!!! Corpo, mente e espírito!!! A Alegria do Senhor é nossa força. A melhor escolha é a vida. Vocês estão se cuidando?", escreveu ele na legenda .

Em junho de 2024, Marcelo Rossi participou do Domingão com Huck, da Globo, e revelou curiosidades sobre sua vida. O padre Marcelo Rossi está com 58 anos e 1,95 m de altura. Antes de se tornar padre, ele trabalhou como professor de educação física e serviu ao exército. Ao longo da vida, enfrentou a obesidade, chegando a 128 kg, mas conseguiu recuperar a forma e superar os desafios com o peso e a depressão.

Na época, ele comentou sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. "Se a pessoa souber a importância de fazer exercício, não é estética, é saude. Se tomar conta da sua saude, você vai estar bem e não depender dos outros aos 80 anos", afirmou.

Padre Marcelo Rossi compartilha antes e depois — Foto: Instagram

