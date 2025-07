Lexa se emociona com mensagem de Padre Marcelo Rossi: 'Vai chegar a hora'

A cantora Lexa não segurou a emoção após ouvir uma mensagem de esperança do Padre Marcelo Rossi durante o programa 'Domingo Legal', do SBT

A cantora Lexa não segurou a emoção após receber uma mensagem de fé e esperança do Padre Marcelo Rossi durante o programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo, 6.

Ao encontrar com a artista no palco, o religioso a surpreendeu com um recado. "Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim", disse ele para a famosa, que abaixou a cabeça e começou a chorar.

Depois, Lexa e o Padre Marcelo Rossi cantaram juntos a música Eu Te Levantarei, que fala sobre acolhimento e renascimento: "Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças, e te atrairei a mim".

Vale lembrar que Sofia, a primeira filha de Lexa com o ator Ricardo Vianna, morreu três dias após o parto. A menina nasceu prematura, com 25 semanas. "Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada! Uma pré-eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha (...)", relatou a cantora na época.

Lexa emociona com homenagem para a irmã

A cantora Lexa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã e afilha, Wenny. A jovem, que também se dedica à carreira musical, completou 16 anos nesta terça-feira, 1º. Em seu perfil oficial, a artista compartilhou uma sequência de cliques com a aniversariante, incluindo dela pequena e as duas dividindo o palco, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é aniversário da minha irmã e afilhada, Wenny. A caçula da família, nosso xodó. 16 primaveras. E aqui vão alguns detalhes sobre o nosso amor: a primeira palavra dela foi o meu nome... Léa. Os primeiros passos dela, também foram comigo. Te ver nascer, foi o que me fez querer ser mãe!! Eu te amo TANTO!", declarou. Veja a publicação!

