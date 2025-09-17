‘Nunca pulsou tão forte na minha vida’, diz Silvia Abravanel sobre celebração no SBT

Em entrevista à CARAS TV, a apresentadora Silvia Abravanel revela memórias das três décadas de programa afetivo no SBT

Sábado Animado completou três décadas no SBT e continua encantando gerações com desenhos, brincadeiras e toda a diversão das manhãs de sábado. Atualmente apresentado por Silvia Abravanel, o programa mantém sua energia única e um legado de alegria que atravessa o tempo.

Em entrevista exclusiva à CARAS TV, a filha do saudoso Silvio Santos (1930-2024) abriu o coração sobre os desafios e emoções de estar à frente do Sábado Animado.

A emoção de 30 anos

Quando questionada sobre a experiência de celebrar os 30 anos do programa, Silvia revela:

“Acho que nunca pulsou tão forte na minha vida. Primeiro, eu vi nascer esse cenário novo. Segundo, 30 anos é muita responsabilidade. Conseguir estar aqui ainda, firmes nessa história de programa infantil, é um grato presente”.

Ela acrescenta: “Depois de tantos anos, todo mundo tentando tirar, desistindo de ter programa infantil, e a gente continuar é emocionante”.

O primeiro programa e a estreia inesquecível

Silvia recorda seu início no programa com detalhes emocionantes:

“Lembro como se fosse hoje. Entrei com uma saia que imitava asa de borboleta. Além de ser meu primeiro programa, entramos em HD. Era uma responsabilidade gigante, porque não podia ter nenhuma falha. Entrei tremendo. Pensei: ‘Meu Deus, olha a responsabilidade que estão me dando'”.

E completa: “Depois que acabou, chorei de emoção. Foi muito legal, um grato presente estar e continuar à frente. É um sinal de que conquistei o Brasil, não só as crianças”.

Cenário novo

Sobre o novo cenário, Silvia explica: “É um mundo da fantasia do qual um adulto jamais deve sair. Quando falamos sobre o cenário novo, eu queria que existisse esse contexto lúdico, para a criança entrar com a gente nesse mundo de imaginação”.

Ela reforça a importância da ludicidade no programa: “Ela pode ser um herói, fazer parte do cenário, querer tudo o que imaginar enquanto estiver aqui. A gente nunca pode deixar a criança deixar de ser criança. É isso que queremos. Está bem lúdico, bem maravilhoso”.

