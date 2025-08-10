Silvia Abravanel desabafa em primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos: 'Difícil'

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel fez uma homenagem emocionante de Dia dos Pais ao apresentador, falecido em 2024

A apresentadora Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos (1930-2024), abriu o coração ao falar sobre seu primeiro Dia dos Pais sem o comunicador. Em suas redes sociais, a herdeira do veterano publicou uma homenagem emocionante ao patriarca e ressaltou o quanto sente sua falta.

Silvia ainda relembrou alguns momentos marcantes vividos ao lado do pai, os ensinamentos repassados por ele e experiências inesquecíveis que serão carregadas por toda a vida. " Paizinho amado, paizinho querido, que dia difícil de celebrar hoje… o primeiro Dia dos Pais sem você aqui. Quanta saudade! ", iniciou.

"Quero hoje agradecer pelos meus 54 anos, nos quais tive a oportunidade de ter você como meu amigo, meu líder, meu mestre, meu pai. Foram muitas experiências incríveis, tanto no profissional quanto no pessoal. [...] Paizinho, como Deus me presenteou nessa vida por ter você me educando da melhor maneira que um pai poderia educar", continuou Silvia Abravanel.

Em seguida, a apresentadora recordou o maior ensinamento deixado por Silvio Santos: "Você me deu os melhores exemplos, mostrando que desta vida não se leva nada e que o que devemos valorizar são os presentes que Deus nos proporciona, aqueles que a maior fortuna do mundo não paga, e pelos quais temos que ser gratos. E você era muito, muito, muito grato ", declarou ela.

" Hoje, queria poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo e sou grata por tanto… mas um céu de distância nos separa. Então, receba daqui o meu muito obrigada, Paizinho. Um feliz, abençoado e iluminado Dia dos Pais. Te amo muito. Sua filha, Silvinha", finalizou a apresentadora.

Vale lembrar que além de Silvia Abravanel, Silvio Santos também é pai de Patrícia Abravanel, Cintia Abravanel, Renata Abravanel, Rebeca Abravanel e Daniela Beyruti.

Confira a homenagem da filha de Silvio Santos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Quando Silvio Santos morreu?

Um dos maiores comunicadores da TV Brasileira, Silvio Santos partiu aos 93 anos no dia 17 de agosto de 2024, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza. O apresentador faleceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã.

