Silvia Abravanel revela dois nomes que contraria para o SBT

Diretora e apresentadora do SBT, Silvia Abravanel diz quais são os seus nomes preferidos para alavancar a audiência da emissora

A diretora e apresentadora do SBT, Silvia Abravanel revelou, nesta terça-feira, 29, dois talentos que avalia revelantes para compor o corpo de apresentadores da emissora. O canal de Silvio Santos (1930-2024) tem tido uma audiência exponencial tanto na TV aberta quanto em presença digital. A exemplo, a emissora exibe as atrações: Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, Sabadou com Virginia e Eita Lucas!.

E, para manter em alta, Silvia afirmou que Rodrigo Faro e Adriane Galisteu são grandes nomes que poderiam fazer parte do elenco da emissora. “Eu gosto do Faro. Eu acho que ele tem essa linguagem ‘família’, ele tem família, e ele está disponível. Mas também não faria um programa igual ao do Celso”, contou em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDiasTV

De acordo com a segunda filha mais velha de Silvio, Celso Portiolli é figurinha carimbada na emissora, que está desde 1996. Por isso, se fosse contratado, Silvia contou que perguntaria primeiro a Faro o que ele gostaria de fazer que não chocasse com o perfil de Celso.

“O Celso é a cara do SBT, é o nosso filho, o filho do SBT. Então eu deixaria o Faro escolher: ‘Tira esse estigma de que você só sabe fazer programa de auditório, vamos fazer uma coisa diferenciada para você. O que você gostaria de fazer?’”, disse.

Luciana Gimenez também foi levantada como um bom nome: “A Luciana Gimenez faria um show no SBT também. A Galisteu também — amei trabalhar com aquela mulher, eu acho que ela é um furacão. Trazer essas pessoas que fizeram programa no SBT, trazer de volta para as tardes”, afirmou, enfatizando o talento de Adriane em entrevistar e ser “diversificada no palco”.

Casamento de Silvia Abravanel é transmitido ao vivo no SBT

No úiltimo dia 25 de abril, Silvia Abravanel, de 54 anos, oficializou hoje seu casamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, de 36. A cerimônia civil foi feita em um cartório de São Paulo, com direito a transmissão ao vivo pelo programa Fofocalizando, do SBT.

O casal se conheceu em 2022, quando Silvia, após ouvir uma música da dupla sertaneja de Gustavo, começou a segui-lo nas redes sociais. Logo, os dois se relacionaram e, dois anos depois, culminou no matrimônio.

