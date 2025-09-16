Nicole Bahls se manifesta após rumores de desentendimento com Gracyanne Barbosa

A apresentadora Nicole Bahls falou sobre os rumores de desentendimento com a musa fitness Gracyanne Barbosa nos bastidores do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela comentou sobre a relação com a colega de competição.

“Eu não tenho relação nenhuma porque eu quase não encontro ela, não tenho nenhuma relação com ela, assim, a gente quase não se encontra, mas não tem nada demais, não”, declarou.

Nicole Bahls enfatizou que não houve nenhum desentendimento. E deixou claro que a aparente falta de interação se deve à rotina e à organização dos participantes nos bastidores, e não a qualquer atrito pessoal. “Não sei se teve briga, não. Acho que talvez a gente tenha pouco contato, mas briga não. Não existiu briga”, esclareceu.

E falou sobre a possibilidade de encontrar a influenciadora. “É, se eu encontrar eu falo, claro, mas eu não encontro quase com ela, assim”, disse ela, que ressaltou: “Não, não tem briga nenhuma, só tem pouco contato. Eu fico mais com a Fernanda Paes Leme, com a Manu, com outras… é o pessoal mais do meu grupo, porque as chaves são divididas, então tem pouco contato. Mas não tem briga nenhuma”, garantiu.

Rumores

Os rumores de que as duas teriam se desentendido surgiram após falas de Lívia Andrade no programa Melhor da Tarde, da Band. Sem citar nomes diretamente, ela insinuou que algumas pessoas do elenco “não se bicam” e revelou ter ouvido de fontes internas que havia uma tensão confirmada entre duas participantes: “A própria pessoa me confirmou a treta”, disse.

Logo depois, o jornalista Leo Dias foi além e apontou publicamente que as declarações envolviam justamente Gracyanne e Nicole: “Vamos falar português claro? Gracyanne que não se bica com a Nicole, tá?”. O comentário repercutiu nas redes sociais e rendeu debates entre os colegas de palco, incluindo a comentarista Fernanda Bande, que declarou: “Eu estou com a Nicole e não importa. Eu te amo! Amiga, um beijo”.

Gracyanne rebateu rumores

Diante da repercussão, Gracyanne resolveu se posicionar e negou qualquer desentendimento com Nicole. Em entrevista ao portal LeoDias, ela declarou: “Somos amigas há anos. De forma alguma. Nicole é maravilhosa”.

