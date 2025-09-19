Nascimento do filho de Thiaguinho, cirurgia de Neném e vida amorosa de Zé Felipe marcam semana

Semana é marcada pelo nascimento do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho, combo de cirurgias da cantora Neném e rumores sobre a vida amorosa de Zé Felipe

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o nascimento de Bento, primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho; rumores sobre a vida amorosa do cantor Zé Felipe e a repercussão após a cantora Neném, da dupla com Pepê, passar por uma cirurgia tripla, mas não para por aí!

Os últimos dias foram bastante agitados. Por isso, a CARAS Brasil separou um resumo dos acontecimentos que mais repercutiram ao longo da semana. Veja tudo o que bombou!

Bem-vindo!

A família de Thiaguinho e Carol Peixinho está completa! Na madrugada desta sexta-feira, 19, a influenciadora digital deu à luz Bento, primeiro filho do casal. A notícia foi revelada ao público pelos papais do pequeno em uma publicação conjunta através das redes sociais.

Carol e Thiaguinho também compartilharam com os fãs as primeiras fotos do recém-nascido, registradas logo após o parto: “ Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!“, escreveu a influenciadora na legenda.

Realizou um sonho

A cantora Neném, da dupla com Pepê, passou por uma cirurgia tripla. Ela decidiu realizar uma cirurgia plástica para resolver três questões que a incomodavam em seu corpo. Nas redes sociais, a estrela compartilhou um vídeo de sua chegada ao hospital e contou que passou pelos procedimentos cirúrgicos de mamoplastia, abdominoplastia e lipo escultura.

Na legenda, a artista destacou que sempre teve o sonho de passar pelas cirurgias para remodelar o seu corpo. “Hoje é do meu grande sonho! O dia que irei elevar minha autoestima! Afinal é uma cirurgia tripla (mamoplastia, abdominoplastia + lipo escultura) e sei que irá ficar do jeitinho que sempre sonhei! Estou em boas mãos”, disse ela.

O que Carlinhos de Jesus tem?

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus precisou ir ao hospital para fazer um tratamento em busca da recuperação do movimento da perna. Com isso, ele contou qual é o verdadeiro motivo para estar com a perna paralisada e com dificuldade para caminhar normalmente.

No vídeo, o artista explicou que recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune, chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica , e que este problema de saúde é o motivo para estar usando uma cadeira de rodas. O tratamento dele envolve uma infusão.

Questão de saúde

O cantor Orlando Morais, que é marido da atriz Gloria Pires, passou por uma nova cirurgia. No último domingo, 14, ele contou que já está na fase de recuperação e apareceu usando um acessório médico na região do maxilar.

O artista realizou uma cirurgia para corrigir a apneia, que era um problema de saúde que o atrapalhava na hora de dormir. Com dificuldade para falar por causa do procedimento, Orlando contou que a recuperação é difícil, mas acredita que o resultado positivo compensa o período de superação.

Estão juntos? Os cantores Zé Felipe Ana Castela aumentaram os rumores que estão juntos. Após postarem cliques sugerindo que poderiam estar no mesmo lugar, por aparecerem em um sofá de tecido bem semelhante, os dois compartilharam na terça-feira, 16, à noite, no mesmo horário, fotos que chamaram a atenção do público. Por volta das 23h23, ambos publicaram em seus stories os registros andando a cavalo. Os artistas não surgiram em cima do mesmo cavalo, sugerindo que fizeram o passeio lado a lado. O mais suspeito foi o momento que subiram os cliques, sendo no mesmo horário e usando a mesma legenda. Ela se pronunciou A cantora Ana Castela falou sobre sua suposta relação com Zé Felipe durante os bastidores de um show que fez no Mato Grosso nesta quinta-feira, 18. A famosa foi surpreendida pelo deputado Valmir Moretto que perguntou o que o público quer saber: está rolando algo entre ela e o filho de Leonardo? Poliana Rocha. “Ah não sei de nada não, ué” , declarou a Bem-humorada, a Boiadeira levou o questionamento na brincadeira e deu uma resposta “solta”. Ana Castela não negou, mas também não admitiu se está tendo um affair com o herdeiro de, declarou a cantora . Em seguida, a cantora aproveitou para falar sobre a música que lançarão juntos. “Mas nós vamos lançar uma música em legal agora, se deus quiser, vai ser bem legal a música, um coutry”, comentou sobre terem feito uma parceira recente.

