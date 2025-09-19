Nascimento do filho de Thiaguinho, cirurgia de Neném e vida amorosa de Zé Felipe marcam semana
Semana é marcada pelo nascimento do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho, combo de cirurgias da cantora Neném e rumores sobre a vida amorosa de Zé Felipe
Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o nascimento de Bento, primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho; rumores sobre a vida amorosa do cantor Zé Felipe e a repercussão após a cantora Neném, da dupla com Pepê, passar por uma cirurgia tripla, mas não para por aí!
Os últimos dias foram bastante agitados. Por isso, a CARAS Brasil separou um resumo dos acontecimentos que mais repercutiram ao longo da semana. Veja tudo o que bombou!
Bem-vindo!
A família de Thiaguinho e Carol Peixinho está completa! Na madrugada desta sexta-feira, 19, a influenciadora digital deu à luz Bento, primeiro filho do casal. A notícia foi revelada ao público pelos papais do pequeno em uma publicação conjunta através das redes sociais.
Carol e Thiaguinho também compartilharam com os fãs as primeiras fotos do recém-nascido, registradas logo após o parto: “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!“, escreveu a influenciadora na legenda.
Realizou um sonho
A cantora Neném, da dupla com Pepê, passou por uma cirurgia tripla. Ela decidiu realizar uma cirurgia plástica para resolver três questões que a incomodavam em seu corpo. Nas redes sociais, a estrela compartilhou um vídeo de sua chegada ao hospital e contou que passou pelos procedimentos cirúrgicos de mamoplastia, abdominoplastia e lipo escultura.
Na legenda, a artista destacou que sempre teve o sonho de passar pelas cirurgias para remodelar o seu corpo. “Hoje é do meu grande sonho! O dia que irei elevar minha autoestima! Afinal é uma cirurgia tripla (mamoplastia, abdominoplastia + lipo escultura) e sei que irá ficar do jeitinho que sempre sonhei! Estou em boas mãos”, disse ela.
O que Carlinhos de Jesus tem?
O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus precisou ir ao hospital para fazer um tratamento em busca da recuperação do movimento da perna. Com isso, ele contou qual é o verdadeiro motivo para estar com a perna paralisada e com dificuldade para caminhar normalmente.
No vídeo, o artista explicou que recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune, chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica, e que este problema de saúde é o motivo para estar usando uma cadeira de rodas. O tratamento dele envolve uma infusão.
Questão de saúde
O cantor Orlando Morais, que é marido da atriz Gloria Pires, passou por uma nova cirurgia. No último domingo, 14, ele contou que já está na fase de recuperação e apareceu usando um acessório médico na região do maxilar.
O artista realizou uma cirurgia para corrigir a apneia, que era um problema de saúde que o atrapalhava na hora de dormir. Com dificuldade para falar por causa do procedimento, Orlando contou que a recuperação é difícil, mas acredita que o resultado positivo compensa o período de superação.
Estão juntos?
Por volta das 23h23, ambos publicaram em seus stories os registros andando a cavalo. Os artistas não surgiram em cima do mesmo cavalo, sugerindo que fizeram o passeio lado a lado. O mais suspeito foi o momento que subiram os cliques, sendo no mesmo horário e usando a mesma legenda.
Ela se pronunciou
