Juntos? Ana Castela e Zé Felipe fazem fotos comprometedoras e no mesmo horário
Após boatos de que estão juntos, Ana Castela e Zé Felipe fortalecem rumores ao fazerem fotos praticamente iguais; cantores surgiram andando a cavalo no mesmo horário
Os cantores Zé Felipe e Ana Castela estão aumentando ainda mais os rumores que estão juntos. Após postarem cliques sugerindo que poderiam estar no mesmo lugar, por aparecerem em um sofá de tecido bem semelhante, os dois compartilharam nesta terça-feira, 16, à noite, no mesmo horário, fotos comprometedoras.
Por volta das 23h23, ambos publicaram em seus stories os registros andando a cavalo. Os artistas não surgiram em cima do mesmo cavalo, sugerindo que fizeram o passeio lado a lado. O mais suspeito foi o momento que subiram os cliques, sendo no mesmo horário e usando a mesma legenda.
Vale lembrar que os boatos de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela surgiram no fim de junho, quando os dois se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Na época, a cantora chegou a negar publicamente que estaria se envolvendo com o filho de Leonardo.
Por meio de sua assessoria, Zé também se manifestou sobre o assunto e negou qualquer relação romântica com a artista, alegando que a ida aos EUA foi apenas para trabalho. No entanto, outras pistas sugerem que os cantores possam estar, sim, vivendo um relacionamento.
Zé Felipe é flagrado na casa de Ana Castela
Os boatos sobre o suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela foram impulsionados mais uma vez. Segundo um vídeo viralizado nas redes, o sertanejo esteve presente na casa da Boiadeira.
Segundo o Portal Leo Dias, Zé Felipe foi flagrado em um vídeo gravado na casa de Ana Castela em Londrina. O registro foi feito durante um churrasco em família no dia 7 deste mês, por uma amiga da cantora.
Nas imagens, a amiga mostrava um boneco Labubu azul, quando o sertanejo passou no fundo do vídeo, durante a gravação. De acordo com o Portal, Zé Felipe voltou para Goiânia na segunda-feira, 8, para comemorar o aniversário de seu filho mais novo, José Leonardo.
João Guilherme fala sobre suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela
Recentemente, João Guilherme, ator e irmão caçula de Zé Felipe, comentou sobre o suposto affair entre o cantor e Ana Castela. Durante a entrevista, ele deixou claro que apoiaria o casal.
O ator demonstrou aprovar a ideia quando foi questionado se gostaria de ter a Boiadeira como cunhada. “Uau! Eu conheço pouco a Ana, mas ela é super querida. Ia ser demais, um casal que ia cantar muito bem, ia ser divertido sim”, respondeu João em entrevista ao Fofocalizando, do SBT. Apesar da resposta, o caçula não confirmou os rumores dos fãs.