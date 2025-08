Nadja Haddad responde comentário sobre aparência do filho: 'Não é diferente'

A apresentadora Nadja Haddad rebateu um comentário sobre a aparência de seu filho José, de 1 ano, fruto do casamento com o político Danilo Joan

A apresentadora Nadja Haddad abriu uma caixinha de perguntas nos stories de sua rede social nesta quinta-feira, 31. Durante a interação com os seguidores, ela rebateu um comentário sobre a aparência de seu filho José, de 1 ano, fruto do casamento com o político Danilo Joan.

"O José tem alguma síndrome? Desculpa a pergunta, é porque sou leiga e vejo o rostinho tão diferente", quis saber a pessoa. E ela respondeu: "Ai, ai, essas perguntas... não, o José não tem nenhuma síndrome, graças a Deus. E o rotinho dele, é o rostinho da família do meu marido, que não é diferente. Se o José algum dia vai ter algum problema de saúde, não sabemos ainda. No momento, ele não tem, graças ao nosso bom Deus".

"Se ele tivesse [alguma síndrome], eu falaria com toda tranquilidade, até porque com o conhecimento que eu buscaria, eu teria que compartilhar com vocês. Então, não, o José não tem o rostinho diferente, o José é a cara da família do meu marido. Agora que ele está ficando com algumas expressões parecidas comigo", pontuou.

Ainda durante a interação, ela contou se tem vontade de engravidar novamente. "Eu tenho muita vontade de ter outros filhos, mas meu marido não tem. E eu também não sei se eu posso. Eu uso DIU, mas se Deus me abençoar com uma outra gravidez eu vou ficar muito feliz", confessou.

Os gêmeos de Nadja Haddad

Nadja Haddad engravidou de gêmeos e, um mês antes do nascimento, precisou ser internada após apresentar encurtamento do colo do útero, o que exigiu uma intervenção médica. Os bebês nasceram prematuros, no sexto mês de gestação, em 25 de abril, e foram internados na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo. Antônio morreu em maio. Já José recebeu alta em novembro do ano passado.

