Murilo Benício é fotografado durante caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com o filho mais novo e a nora

O ator Murilo Benício aproveitou a tarde desta sexta-fira, 29, para curtir um passeio ao ar livre em família. Ele foi fotografado com o filho mais novo, Pietro Antonelli, de 20 anos, e a nora, Clarissa Müller, durante uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Os três foram vistos enquanto se exercitavam perto da natureza junto com os cachorros de estimação da família.

Vale lembrar que Murilo já está com o visual do seu novo personagem. Ele já iniciou suas gravações da novela Três Graças, que é a próxima novela das 9 da Globo.

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira / AgNews

Pietro Antonelli revela o que aprendeu com os pais famosos

Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli desfilou pela segunda vez na SPFW. Em abril deste ano, o modelo entrou na passarela com a coleção GOLEM, de Dario Mittmann, e aproveitou para contar à CARAS Brasil sobre a influência de seus pais em sua carreira.

"Eu me inspiro muito neles, muito! Mas é mais em características profissionais do que artisticamente. Por exemplo, na competência e em levar o trabalho muito a sério. Isso é meio óbvio, o que estou falando, mas tem gente que não. Tem gente que chega atrasado, tem gente que não faz com toda a energia e a disposição que tem. Eu não; faço com tudo que tenho e faço o meu melhor sempre, e sempre tento ser o máximo competente. Então, acho que meus pais me inspiram muito nesse lugar", declarou o herdeiro dos famosos.

Bastidores de novela de Murilo Benício

O ator Murilo Benício relembrou qual foi o trabalho que mais exigiu dele física e emocionalmente dele em uma novela. Em entrevista no Alt Tabet, do Canal UOL, ele contou que chegou a chorar de cansaço na época em que gravou a novela O Clone, da Globo, na qual interpretou gêmeos e também o clone.

"Não era nada relacionado à composição, a como eu atuava, era o grau de cansaço que eu sentia. Eu chorava de cansaço em casa, porque fazia um lado e o outro, e isso demandava muito física e emocionalmente. Era uma novela grande, a gente sempre estourava horário", disse ele.

Além disso, o ator comentou sobre o título de galã das novelas ao longo de sua carreira. "Lembro que quando a Globo começou a achar que eu era galã, ia fazer 'Chocolate com Pimenta' (2003), eu falei: 'vou fazer [o personagem com] uma voz desafinada e criar situações em que ele seja um cara muito covarde, pra dar uma quebrada nesse negócio de galã'. Nunca nem passou pela minha cabeça esse título de galã e não queria em algum momento ser confundido com isso com tantas coisas que eu queria fazer", afirmou.