Mulher faz relato após entrar em trabalho de parto durante gravação com famosas: 'Baita história'

Durante a gravação do videocast 'Mil e Uma TrETAS', com presença de famosas, uma das convidadas da plateia entrou em trabalho de parto

Durante a gravação do episódio especial 'Dúvidas da Gravidez' do videocast 'Mil e Uma TrETAS', apresentado porThaila Ayala e Júlia Faria, uma das convidadas da plateia entrou em trabalho de parto. O episódio, que abordou temas relacionados à gestação, contou com a participação de Rafa Kalimann e Carol Peixinho, além de uma plateia composta exclusivamente por gestantes.

A jornalista Marina Cardoso, com 38 semanas e 5 dias de gestação, anunciou que sua bolsa havia estourado logo após o encerramento do programa, enquanto as câmeras ainda gravavam. O momento gerou surpresa e emoção entre as presentes, incluindo Carol Peixinho, que, ainda grávida, conferiu se sua bolsa também não havia rompido. Marina foi levada imediatamente para a maternidade e deu à luz horas depois.

O perfil do videocast compartilhou o momento nas redes sociais: "Nem a gente acreditou! Em um episódio especial por conta do dia da grávida, estourou a bolsa de uma das nossas convidadas da plateia e a gente, claro, não podia deixar esse momento de fora, risos!" Carol Peixinho compartilhou sua reação ao reassistir a cena: "Mellldellls… Olha minha cara!!! Kkkkkkk Tô assistindo em looping!!".

O relato da mamãe

E a gravidinha em questão, agora com o filho no mundo, fez um post em seu perfil contando detalhes do dia especial. "Como foi o parto do Mathias? Dia 22/07/25 saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia do podcast comandado pelas incríveis Thaila Ayala e Júlia Faria e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo, um grupo de Whatsapp com outras nove então grávidas e uma baita história pra contar! Mathias resolveu dar os primeiros sinais no meio da gravação!", iniciou ela.

"Quando a gravação começou, fiquei deslumbrada com a autenticidade de tudo. E quando o assunto família e rede de apoio entrou no debate, já no finalzinho da gravação, meu coração bateu mais forte pra falar. E aí… tudo começou. Quando levantei do banco, senti o quentinho escorrendo pela perna. Exatamente no momento em que as apresentadoras brincavam falando do meu tempo de gestação, eu tentava não aparentar (repara a minha cara de desespero no último vídeo) que tinha algo errado ali naquele exato momento".

"Pensei: só pode ser xixi. Que vergonha! Tentei continuar o relato e fingir plenitude. Quando sentei novamente e não consegui segurar mais aquele líquido, só pensei: MEU FILHO AGUENTA ATE O FINAL DA GRAVAÇAO PELO AMOR DE DEUS! E graças a Deus só faltavam 5 minutos para o encerramento (os mais longos da vidaaa)", continuou.

E complementou: "Quando achei que as câmeras tinham parado de gravar, ainda fiquei na dúvida se falava ou se saia correndo. Foi aí que o propósito do podcast veio: AMBIENTE SEGURO E CONFIÁVEL! Porque ia deixar de compartilhar O MOMENTO MAIS ESPERADO DOS ULTIMOS 9 meses no lugar que me ajudou a fazer essa espera mais tranquila e confiante???? E foi tudo isso mesmo!"

"Dos flashes do dia, lembro da Thaila Ayala indo comigo ao banheiro, da Julia Faria segurar minha mão e olhar nos meus olhos e me acalmar. De toda equipe preocupada comigo. Da Rafa Kalimann e da Carol Peixinho me abraçarem e falarem que estava tudo bem. Que nenhum compromisso era mais importante naquele momento".

"Das outras 9 meninas me acolherem desde o momento pós gravação até hoje. Foi louco, mas foi lindo! Horas depois, Mathias chegou cercado de amor, com meu marido ao meu lado todo o tempo e meus pais conseguindo assistir o momento exato da chegada do neto! Ufa!"

