CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Mulher faz relato após entrar em trabalho de parto durante gravação com famosas: 'Baita história'
Atualidades / maternidade

Mulher faz relato após entrar em trabalho de parto durante gravação com famosas: 'Baita história'

Durante a gravação do videocast 'Mil e Uma TrETAS', com presença de famosas, uma das convidadas da plateia entrou em trabalho de parto

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 10/09/2025, às 09h11

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mulher entra em trabalho de parto durante videocast
Mulher entra em trabalho de parto durante videocast - Foto: Reprodução/Instagram

Durante a gravação do episódio especial 'Dúvidas da Gravidez' do videocast 'Mil e Uma TrETAS', apresentado porThaila Ayala e Júlia Faria, uma das convidadas da plateia entrou em trabalho de parto. O episódio, que abordou temas relacionados à gestação, contou com a participação de Rafa Kalimann e  Carol Peixinho, além de uma plateia composta exclusivamente por gestantes.

A jornalista Marina Cardoso, com 38 semanas e 5 dias de gestação, anunciou que sua bolsa havia estourado logo após o encerramento do programa, enquanto as câmeras ainda gravavam. O momento gerou surpresa e emoção entre as presentes, incluindo Carol Peixinho, que, ainda grávida, conferiu se sua bolsa também não havia rompido. Marina foi levada imediatamente para a maternidade e deu à luz horas depois.

O perfil do videocast compartilhou o momento nas redes sociais: "Nem a gente acreditou! Em um episódio especial por conta do dia da grávida, estourou a bolsa de uma das nossas convidadas da plateia e a gente, claro, não podia deixar esse momento de fora, risos!" Carol Peixinho compartilhou sua reação ao reassistir a cena: "Mellldellls… Olha minha cara!!! Kkkkkkk Tô assistindo em looping!!".

O relato da mamãe

E a gravidinha em questão, agora com o filho no mundo, fez um post em seu perfil contando detalhes do dia especial. "Como foi o parto do Mathias? Dia 22/07/25 saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia do podcast comandado pelas incríveis Thaila Ayala e Júlia Faria e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo, um grupo de Whatsapp com outras nove então grávidas e uma baita história pra contar! Mathias resolveu dar os primeiros sinais no meio da gravação!", iniciou ela.

"Quando a gravação começou, fiquei deslumbrada com a autenticidade de tudo. E quando o assunto família e rede de apoio entrou no debate, já no finalzinho da gravação, meu coração bateu mais forte pra falar. E aí… tudo começou. Quando levantei do banco, senti o quentinho escorrendo pela perna. Exatamente no momento em que as apresentadoras brincavam falando do meu tempo de gestação, eu tentava não aparentar (repara a minha cara de desespero no último vídeo) que tinha algo errado ali naquele exato momento". 

"Pensei: só pode ser xixi. Que vergonha! Tentei continuar o relato e fingir plenitude. Quando sentei novamente e não consegui segurar mais aquele líquido, só pensei: MEU FILHO AGUENTA ATE O FINAL DA GRAVAÇAO PELO AMOR DE DEUS! E graças a Deus só faltavam 5 minutos para o encerramento (os mais longos da vidaaa)", continuou.

E complementou: "Quando achei que as câmeras tinham parado de gravar, ainda fiquei na dúvida se falava ou se saia correndo. Foi aí que o propósito do podcast veio: AMBIENTE SEGURO E CONFIÁVEL! Porque ia deixar de compartilhar O MOMENTO MAIS ESPERADO DOS ULTIMOS 9 meses no lugar que me ajudou a fazer essa espera mais tranquila e confiante???? E foi tudo isso mesmo!"

"Dos flashes do dia, lembro da Thaila Ayala indo comigo ao banheiro, da Julia Faria segurar minha mão e olhar nos meus olhos e me acalmar. De toda equipe preocupada comigo. Da Rafa Kalimann e da Carol Peixinho me abraçarem e falarem que estava tudo bem. Que nenhum compromisso era mais importante naquele momento".

"Das outras 9 meninas me acolherem desde o momento pós gravação até hoje. Foi louco, mas foi lindo! Horas depois, Mathias chegou cercado de amor, com meu marido ao meu lado todo o tempo e meus pais conseguindo assistir o momento exato da chegada do neto! Ufa!"

Leia também: Carol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Thaila AyalaJúlia Faria

Leia também

ENTENDA

Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor' - Foto: Divulgação/Sabrina da Paz

Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira

ENTREVISTA

O comunicador Manoel Soares - Foto: Divulgação

Manoel Soares abre o coração sobre relação com os filhos: 'São meus professores'

Fofura!

César Tralli revela dificuldade de sair de casa - Reprodução/Instagram

César Tralli revela dificuldade de sair de casa cedo: 'Motivo nobre'

Redes sociais

Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart

O gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe

Eita!

Carol Peixinho ficou em choque com reação de Thiaguinho ao contar a gravidez - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'

Romance

Alice Wegmann com o namorado, Luiz Guilherme - Foto: Reprodução / Instagram

Alice Wegmann divide foto rara ao lado do namorado: 'Te amo'

Últimas notícias

Leonardo com o neto caçula, José LeonardoLeonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Poliana Rocha e José LeonardoGostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula
Henrique Fogaça com a filha, OlíviaHenrique Fogaça abre o coração sobre condição da filha: 'Vivo essa realidade'
Carol Peixinho ficou em choque com reação de Thiaguinho ao contar a gravidezCarol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'
Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratóriaAtor de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória
Angela Ro RoEx de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José LeonardoVirginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo
Victor MaiaVictor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e MelBruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade