Carol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'

Ao revelar para Thiaguinho que estava grávida do primeiro filho deles, Carol Peixinho ficou chocada ao ver a reação do cantor; veja o que aconteceu

Esperando seu primeiro filho, que se chamará Bento, com o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho contou como foi a reação do cantor ao saber que estava grávida. Ao participar do Mil e Uma TrETAS, a ex-BBB relatou que ficou chocada ao ver a situação do amado ao receber a notícia.

Ao descobrir sozinha, após fazer um teste, que estava gestante, depois de tentar durante sete meses, a influencer resolveu logo compartilhar a novidade com o amado. "Falei: 'Não vou dormir com esse segredo'. E, ao mesmo tempo, sabia que ele estava muito cansado e que é muito sensível e que esse era o maior sonho da vida dele", disse.

Carol Peixinho então esperou o cantor voltar de um show e preparou uma surpresa rápida para o momento da revelação. "Me imaginei contando de uma forma fofa, alguma coisa, mas na mesma hora falei: 'Não tem como'. Peguei um papel e caneta, escrevi: 'Oi, meu papai. Estou no forninho da mamãe. Estou chegando'", relembrou o que fez.

A famosa então fingiu ter comprado um presente e levou para o amado: "Ele parou e eu fiquei chocada com a reação dele, porque não imaginava que ele ia passar mal . Imaginava ele [falar]: 'É tudo que eu quero na minha vida, vamos soltar fogos', pular em cima de mim, me derrubar...".

"Você está zoando. Não estou sentindo minhas pernas, estou passando mal", reagiu Thiaguinho. "Ele sentou e eu rindo e, ao mesmo tempo, chorando, falei: 'É verdade'. Falei para ele que sabia o quanto ele estava cansado e que queria fazer algo mais significativo, mas, ao mesmo tempo, mais significativo que isso não tinha como", falou como foi.

Ainda nos últimos dias, Carol Peixinho postou que ainda está grávida após ser questionada sobre Bento já ter nascido. Ela e Thiaguinho até fizeram um curso para cuidados com o bebê enquanto ele não chega.

Carol Peixinho tentou por sete meses ficar grávida

Ainda no Mil e Uma TrETAS, Carol Peixinho disse que ela e Thiaguinho estavam tentando engravidar há sete meses. "Para uma tentante, isso é uma eternidade", falou. "É difícil para uma tentante relaxar a esse ponto. Quando descobri, fiquei com um sentimento de gratidão muito grande. Era o meu sonho da vida e o de Thiaguinho também, nos unimos naquele sonho. A espera era muito longa. Descobri quando ele estava em um show e fiz o teste sozinha. Pensei que a primeira pessoa para quem devia contar era ele", relembrou.

A influenciadora falou sobre os sintomas que teve: "No primeiro dia em que atrasou a menstruação, acordei grata, porque senti que tinha gente aqui [dentro da barriga]".

"A gente estava vivendo aquela ansiedade. Para uma tentante, cada menstruação que vem parece que é o sonho que está indo por água baixo. Mas a gente sempre esteve junto, com ele me apoiando e fazendo com que eu não passasse por esse período tão tensa", comentou.