Morte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens

A morte da cantora Angela Ro Ro comoveu o meio artístico. A artista estava internada desde julho e havia sido submetida a uma traqueostomia

A morte da cantora Angela Ro Ro comoveu o meio artístico nesta segunda-feira (8). A artista, de 75 anos, estava internada em um hospital desde julho e havia sido submetida recentemente a uma traqueostomia. Com a confirmação do falecimento, amigos e admiradores prestaram homenagens nas redes sociais.

A morte foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima. A estrela sofreu uma parada cardíaca.

A apresentadora Ana Maria Braga declarou: "Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela RoRo. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo… seguirá viva em cada canção. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs".

Já a atriz e cantora Andréa Veiga lamentou: "Ela lutou muito, mas não deu! Leve todo seu talento! Vá em paz, você fez a diferença. Obrigada a todos que ajudaram nesse momento tão delicado".

A atriz e cantora Zezé Motta escreveu: "Amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Angela Roro. Guardo comigo cada lembrança, cada encontro e cada gesto de carinho. Que ela descanse em paz, sempre irreverente, única, foi dona de um talento que era incrível. Sua voz segue ecoando no mundo e no meu coração, para sempre. Triste".

Dadá Coelho, atriz e apresentadora, postou: "Ahhh não. Que tristeza. A dona da voz. A gigante. Ângela Rorô nos deixou . Descanse em paz, minha muito querida. VIVEU RORÔ!"

Já a página Acervo Angela Ro Ro, que costumava compartilhar informações sobre a artista, declarou: "Obrigada por me permitir fazer parte de uma fração da sua imensa vida. Te amo pra sempre". Nos comentários, fãs também lamentaram a perda.

"As músicas de Angela RoRo fizeram parte de vários momentos de minha vida...estou muito trite", falou uma. "Obrigada por tantos momentos lindos que eu e o meu filho vivemos ao som da sua voz!", disse outra. "É com muito pesar o falecimento de Angela Rô Rô, compositora, cantora, letrista. Sua voz e o seu talento no piano, cantava e encantava a muitos. Fui a um show dela no SESC Pompéia, a uns dois anos, creio. Uma perda enorme na música brasileira", declarou uma terceira pessoa.

