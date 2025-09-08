Morte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens

A morte da cantora Angela Ro Ro comoveu o meio artístico. A artista estava internada desde julho e havia sido submetida a uma traqueostomia
A morte da cantora Angela Ro Ro comoveu o meio artístico nesta segunda-feira (8). A artista, de 75 anos, estava internada em um hospital desde julho e havia sido submetida recentemente a uma traqueostomia. Com a confirmação do falecimento, amigos e admiradores prestaram homenagens nas redes sociais.
A morte foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima. A estrela sofreu uma parada cardíaca.
A apresentadora Ana Maria Braga declarou: "Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela RoRo. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo… seguirá viva em cada canção. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs".
Já a atriz e cantora Andréa Veiga lamentou: "Ela lutou muito, mas não deu! Leve todo seu talento! Vá em paz, você fez a diferença. Obrigada a todos que ajudaram nesse momento tão delicado".
A atriz e cantora Zezé Motta escreveu: "Amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Angela Roro. Guardo comigo cada lembrança, cada encontro e cada gesto de carinho. Que ela descanse em paz, sempre irreverente, única, foi dona de um talento que era incrível. Sua voz segue ecoando no mundo e no meu coração, para sempre. Triste".
Dadá Coelho, atriz e apresentadora, postou: "Ahhh não. Que tristeza. A dona da voz. A gigante. Ângela Rorô nos deixou . Descanse em paz, minha muito querida. VIVEU RORÔ!"
Já a página Acervo Angela Ro Ro, que costumava compartilhar informações sobre a artista, declarou: "Obrigada por me permitir fazer parte de uma fração da sua imensa vida. Te amo pra sempre". Nos comentários, fãs também lamentaram a perda.
"As músicas de Angela RoRo fizeram parte de vários momentos de minha vida...estou muito trite", falou uma. "Obrigada por tantos momentos lindos que eu e o meu filho vivemos ao som da sua voz!", disse outra. "É com muito pesar o falecimento de Angela Rô Rô, compositora, cantora, letrista. Sua voz e o seu talento no piano, cantava e encantava a muitos. Fui a um show dela no SESC Pompéia, a uns dois anos, creio. Uma perda enorme na música brasileira", declarou uma terceira pessoa.
Leia também: Angela Ro Ro expõe detalhes de relação discreta com namorada: 'Não gosta de aparecer'
Ver essa foto no Instagram
Ver esta publicação no Instagram
Ver esta publicação no Instagram
Ver essa foto no Instagram
Ver esta publicação no Instagram
|Juju Salimeni compra mansão de R$ 19 milhões e revela como será a decoração
|Médico alerta para vício enfrentado por Zé Neto: 'Risco de dependência muito maior'
|Morte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens
|Poliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'
|Estrela da Casa sofre mudança radical na eliminação da semana
|Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos após internação
|Virginia mostra consequências físicas de sua ansiedade: 'Até machucar'
|Jair Bolsonaro pede saída da prisão domiciliar para cirurgia; saiba o que ele tem
|Nicole Bahls dá a volta por cima no Dança dos Famosos e astróloga alerta: 'Balanço'
|Leandra Leal chega aos 43 anos; atriz é vilã da próxima novela das sete