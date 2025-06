Angela Ro Ro expõe detalhes de relação discreta com namorada: 'Não gosta de aparecer'

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 10, para antecipar as comemorações do Dia dos Namorados

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 10, para antecipar as comemorações do Dia dos Namorados. Na publicação, ela contou que namora há 4 anos, mas sua amada é discreta quanto a vida pessoal e, por isso, nao gosta de aparecer.

"Eu tenho uma namorada amada há 4 anos. Ela não gosta de aparecer, eu respeito! Estuda, trabalha, mas sempre tem tempo para cuidar de mim. Amo você total", declarou ela, que adicionou: "Não vou esperar pelo dia 12 de junho! Todos os dias são para Amar!"

Angela Ro Ro se declara para namorada - Foto: Reprodução/Instagram

Desabafo de Angela Ro Ro sobre saúde

No final de maio, Angela Ro Ro revelou um problema de saúde que descobriu recentemente e contou sobre a suspeita de que pode ser um câncer. No vídeo compartilhado em suas redes sociais, ela contou sobre os desafios com sua saúde e pediu para que os fãs façam doações de dinheiro para ela seguir o tratamento.

"Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com um assunto sério pois eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo. Gratidão a todos pela boa vontade. Desejo a todos saúde, prosperidade, paz e amor", disse ela.

Após o desabafo dela, a CARAS Brasil entrevista o médico Dr. Elzo Mattar, que é clínico geral e cardiologista, sobre o problema já diagnosticado na famosa. "Infecção de corrente sanguínea tem que ser investigada e tratada de forma rápida e intensa", ele explicou.

"Importante investigar o foco da infecção. Pode ser um abscesso dentário, uma lesão de pele ou secundário à falta de assepsia na administração de medicamentos injetáveis. Nestes quadros, é mandatório investigar o coração, que pode estar acometido por endocardite, uma infecção que acomete as valvas cardíacas", acrescentou. Leia mais!

