CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Morre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos
Atualidades / Luto

Morre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos

Esposa de César Maia, ex-prefeito do Rio e atual verador, Mariangeles Maia estava internada em um hospital e faleceu na sexta-feira, 5

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 17h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mariangeles Maia
Mariangeles Maia - Foto: Divulgação

Esposa de César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro e atualmente vereador, Mariangeles Maia faleceu aos 76 anos na noite de sexta-feira, 5, em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. A ex-primeira dama da cidade estava internada em um hospital na zona sul da capital fluminense. 

A informação foi confirmada por César Maia, que compartilhou em suas redes sociais o comunicado oficial da Câmara do Rio, que decretou três dias de luto. "A Câmara se solidariza com o ex-prefeito César Maia, seus filhos Daniela e Rodrigo, demais familiares e amigos neste momento de dor", declarou o órgão.

Câmara do Rio lamenta morte de Mariangeles Maia - Reprodução/Instagram
Câmara do Rio lamenta morte de Mariangeles Maia - Reprodução/Instagram

Quem era Mariangeles Maia?

Casada há 56 anos com César Maia, atual vereador do Rio de Janeiro, Mariangeles Maia nasceu em Santiago, no Chile. Durante três mandatos do marido, ela atuou como primeira-dama e liderou, durante 12 anos, a obra social da cidade voltada à população em situação de vulnerabilidade.

Mariangeles deixa oito netos e dois filhos: Rodrigo Maia, que chegou a presidir a Câmara dos Deputados, e Daniela Maia, atual secretária de Turismo do Rio. O velório acontecerá no domingo, 7, no Palácio da Cidade, em Botafogo. O sepultamento será no Cemitério São João Batista.

Mariangeles Maia - Foto: Reprodução / TV Globo
Mariangeles Maia - Foto: Reprodução / TV Globo

Morre passista da Dragões da Real

A jovem Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Dragões da Real, faleceu aos 22 anos na última segunda-feira, 1º. A morte da moça foi revelada através do perfil oficial da escola de samba do Carnaval de São Paulo.

"Nossa comunidade está de luto pelo falecimento de Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Real. Com apenas 22 anos, Julia partiu cedo demais, deixando saudade eterna em todos que tiveram a honra de conviver com sua alegria e talento. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor", diz o comunicado divulgado.

Ao site 'Quem', a escola de samba informou que a causa da morte de Julia Costa Pereira foi um edema pulmonar agudo, seguido de parada cardíaca. A jovem estava em casa no momento do ocorrido. O sepultamento aconteceu na quarta-feira, 3, no Cemitério Itaquera, em São Paulo.

Leia também: Morre Pedro Farah, ator de 'Os Trapalhões' e 'Zorra Total', aos 95 anos

Passista da Dragões da Real, Julia Costa faleceu aos 22 anos - Foto: Reprodução/Instagram
Passista da Dragões da Real, Julia Costa faleceu aos 22 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

César MaiaMariangeles Maia

Leia também

Desabafo

Natalia Belloli e Raphinha são pais de Gael - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa do jogador Raphinha desabafa após filho ser ignorado em parque da Disney

Rebateu

Roberta Miranda, Marília Mendonça e Dona Ruth - Foto: Reprodução/TV Brasil/Instagram

Mãe de Marília Mendonça rebate declaração de Roberta Miranda: 'Quer aparecer'

Será?

Virginia Fonseca e Vinicius Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Nova atitude de Virginia chama atenção e aumenta rumores de affair com Vini Jr

GENTE!

Ana Castela e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Castela responde a pergunta sobre ter espaço no coração para Zé Felipe

Atualizações

Rejane Schumann - Foto: Instagram/Acervo/TV Globo

Ativista atualiza sobre ex-atriz da Globo encontrada em condições precárias: 'Horrível'

maternidade

Rafa Kalimann - Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann realiza próprio desejo durante gravidez: 'Não tem coisa melhor'

Últimas notícias

Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinhaInchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
Natalia Belloli e Raphinha são pais de GaelEsposa do jogador Raphinha desabafa após filho ser ignorado em parque da Disney
Tati Machado tem o número 9 na missão de vidaAstróloga revela missão de vida da apresentadora Tati Machado: 'Precisa ter isso muito em mente'
Tato Gabus Mendes com a filha, LuizaTato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town
Mariangeles MaiaMorre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos
Pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian LimaPastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã
Vitão, Karol Conká e Beatriz ReisConfira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town
Bruna Biancardi surgiu com rosto visivelmente inchado em jogo da NFLBruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'
Astrid Fontenelle com o filho, GabrielFilho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town
Renato Albani e Juliana FructuozoSaiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade