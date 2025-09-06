Morre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos

Esposa de César Maia, ex-prefeito do Rio e atual verador, Mariangeles Maia estava internada em um hospital e faleceu na sexta-feira, 5

Esposa de César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro e atualmente vereador, Mariangeles Maia faleceu aos 76 anos na noite de sexta-feira, 5, e m decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. A ex-primeira dama da cidade estava internada em um hospital na zona sul da capital fluminense.

A informação foi confirmada por César Maia, que compartilhou em suas redes sociais o comunicado oficial da Câmara do Rio, que decretou três dias de luto. " A Câmara se solidariza com o ex-prefeito César Maia, seus filhos Daniela e Rodrigo, demais familiares e amigos neste momento de dor ", declarou o órgão.

Quem era Mariangeles Maia?

Casada há 56 anos com César Maia, atual vereador do Rio de Janeiro, Mariangeles Maia nasceu em Santiago, no Chile. Durante três mandatos do marido, ela atuou como primeira-dama e liderou, durante 12 anos, a obra social da cidade voltada à população em situação de vulnerabilidade.

Mariangeles deixa oito netos e dois filhos: Rodrigo Maia, que chegou a presidir a Câmara dos Deputados, e Daniela Maia, atual secretária de Turismo do Rio. O velório acontecerá no domingo, 7, no Palácio da Cidade, em Botafogo. O sepultamento será no Cemitério São João Batista.

Morre passista da Dragões da Real

A jovem Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Dragões da Real, faleceu aos 22 anos na última segunda-feira, 1º. A morte da moça foi revelada através do perfil oficial da escola de samba do Carnaval de São Paulo.

"Nossa comunidade está de luto pelo falecimento de Julia Costa Pereira, passista da Ala Show - Malandros e Passistas da Real. Com apenas 22 anos, Julia partiu cedo demais, deixando saudade eterna em todos que tiveram a honra de conviver com sua alegria e talento. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor", diz o comunicado divulgado.

Ao site 'Quem', a escola de samba informou que a causa da morte de Julia Costa Pereira foi um edema pulmonar agudo, seguido de parada cardíaca. A jovem estava em casa no momento do ocorrido. O sepultamento aconteceu na quarta-feira, 3, no Cemitério Itaquera, em São Paulo.

