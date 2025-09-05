Morre Pedro Farah, ator de 'Os Trapalhões' e 'Zorra Total', aos 95 anos

O ator e humorista Pedro Farah, conhecido como Farnetto, morreu na última quinta-feira, 4, aos 95 anos de idade

O ator e humorista Pedro Farah, que era conhecido como Farnetto, morreu aos 95 anos de idade, na última quinta-feira, 4. De acordo com o site G1, ele passou mal em casa por causa da queda de pressão e foi levado para o pronto-socorro de um hospital no Rio de Janeiro. No entanto, ele sofreu um infarto durante a internação e não resistiu.

O ator também vivia com a leucemia crônica, para a qual já fazia tratamento, estava lúcido e ainda trabalhava. Tanto que seu último filme foi gravado em 2024. O velório e a cremação vão acontecer no sábado, 6.

Pedro Farah ficou conhecido por atuar em programas de humor na TV, como Os Trapalhões, Planeta dos Homens e Zorra Total. Inclusive, um dos seus personagens mais lembrados é o copeiro do quadro de Aquiles Arquelau (Agildo Ribeiro) no Planeta dos Homens e também no Zorra Total. O artista teve mais de 70 anos de carreira no universo das artes e fez participações em mais de 30 novelas, como Cambalacho, Paraíso Tropical, Cordel Encantado e Êta Mundo Bom.