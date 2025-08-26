CARAS Brasil
Atualidades / luto

Atriz morre aos 42 anos, vítima de câncer que manteve em segredo

A atriz espanhola Verónica Echegui morreu aos 42 anos, em Madri. De acordo com o jornal El País, a artista estava internada no Hospital 12 de Octubre

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 07h05

Verónica Echegui
Foto: Getty Images

A atriz espanhola Verónica Echegui morreu neste domingo, 24 de agosto, aos 42 anos, em Madri. De acordo com o jornal El País, a artista estava internada no Hospital 12 de Octubre e lutava contra um câncer de manteve  em segredo. Apenas familiares e amigos próximos tinham conhecimento da sua doença, tratada com discrição até os últimos dias.

"Poucas pessoas no cinema espanhol sabiam de sua doença, que a equipe lidou com discrição", explicou o jornal, que adicionou que a morte da atriz causou "comoção no mundo audiovisual espanhol". Ela faleceu poucos meses após a estreia de um de seus últimos trabalhos na TV, a série Amor até o Fim. A artista também deixou pronta a série Ciudad de Sombras, ainda inédita.

Quem era Verónica Echegui?

Verónica nasceu em Madri em 1983 e deu os primeiros passos na carreira artística com produções televisivas como Una Nueva Vida e Paco y Veva. O reconhecimento chegou em 2006, quando foi escolhida pelo diretor Bigas Luna para protagonizar Eu Sou Juani. Conhecido por revelar talentos como Penélope Cruz e Javier Bardem, o cineasta apontou mais uma vez um novo nome para o cinema espanhol. A atuação no longa lhe rendeu uma indicação ao prêmio Goya de Melhor Atriz Revelação.

Ao longo de sua carreira, atuou em produções no cinema e na televisão. Nas telonas, esteve em produções como A Grande Família Espanhola (2013), Explota Explota (2020), O Livro do Amor (2022) — em que contracenou com Sam Claflin — e Justiça Artificial (2024). Também pode ser vista em Fuga Implacável e Estás Me Matando Susana, contracenando com Gael García Bernal.

Nas telinhas, seus trabalhos mais recentes incluíram as séries 3 Caminos (2021), Intimidade (2022) e Amor até o Fim (2025), comédia romântica exibida neste ano e que se tornou sua última aparição nas telas. Com informações do portal Metrópoles.

Ex-participante do MasterChef morre aos 38 anos

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

