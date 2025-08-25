CARAS Brasil
Música / Luto

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos

Músico Rogério Meanda deixa legado marcante no rock nacional, com parceria com Cazuza e Lenine, e será velado nesta terça-feira, no Rio de Janeiro.

por Izabella Nicolau
Publicado em 25/08/2025, às 18h08

Rogério Meanda
Rogério Meanda - Foto: Reprodução / Instagram

O guitarrista Rogério Meanda, integrante da banda Blitz, morreu nesta segunda-feira , 25, aos 61 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo no Instagram, que lamentou a perda e pediu respeito à família e aos amigos. O velório será realizado nesta terça-feira 26, às 14h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O sepultamento está marcado para as 16h.

No comunicado publicado pela Blitz, os integrantes destacaram a importância de Meanda para a história da banda: “Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós. Neste momento de dor, pedimos respeito e privacidade para a família, amigos e integrantes da banda. Agora é a hora de você brilhar em outro palco, Rogério. Sua ausência será sentida.”

Trajetória na Blitz e parcerias na música

Rogério Meanda entrou na Blitz em 2005, onde acompanhou Evandro Mesquita, Juba e os demais integrantes em todas as turnês e discos recentes. Apesar de reservado, era conhecido pela gentileza, o humor e o talento que marcaram sua presença no palco e fora dele.

Antes da Blitz, construiu uma carreira sólida acompanhando grandes nomes da música brasileira. Gravou com artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Lenine, Fagner, Flávio Venturini e Xuxa. Nos anos 1980, firmou uma parceria marcante com Cazuza, compondo músicas como Nosso Amor a Gente Inventa, Medieval II e Só Se For a Dois. Também criou riffs icônicos para o álbum Exagerado (1985), incluindo a faixa-título, considerada um dos maiores clássicos do rock nacional.

Homenagens e despedida

A morte de Meanda gerou comoção entre fãs e artistas. Colegas de profissão usaram as redes sociais para prestar homenagens. Flávio Venturini lamentou: “Ah, que tristeza. Era um querido amigo e fizemos grandes shows juntos. Lamento muito.”Nicole Cyrne, vocalista da Blitz, destacou a gentileza e o cavalheirismo do músico, relembrando suas brincadeiras e tiradas divertidas.

Evandro Mesquita, líder da Blitz, também desabafou ao jornal O Globo: “Inacreditável. Grande músico, uma perda gigantesca. Sentia ele mais calado nos últimos shows. Estamos todos sem chão e com uma tristeza imensa. Que ele siga na luz e seja recebido por bons espíritos que guiem e confortem sua alma.”

A causa da morte ainda não foi informada.

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

