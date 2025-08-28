CARAS Brasil
  2. Maytê Piragibe abre álbum de fotos ao lado do namorado: 'Meu sereio'
Atualidades / Romance

Maytê Piragibe abre álbum de fotos ao lado do namorado: 'Meu sereio'

Casalzão! A atriz e apresentadora Maytê Piragibe assumiu namoro com surfista após 11 anos solteira; conheça o eleito da famosa

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 14h16

Maytê Piragibe com o namorado, Leonardo Balthazar
Maytê Piragibe com o namorado, Leonardo Balthazar - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz e apresentadora Maytê Piragibe usou as redes sociais para compartilhar com o público novos registros ao lado do namorado, Leonardo Balthazar. Em seu perfil oficial, a artista, que assumiu publicamente a relação com o surfista em junho deste ano, abriu um álbum de fotos de um momento romântico do casal.

Nas imagens, Maytê e Leonardo aparecem coladinhos enquanto registram as selfies. "Meu sereio chegou!", escreveu a atriz na legenda. A postagem rapidamente ganhou diversos comentários de amigos e internautas, que fizeram questão de deixar elogios aos pombinhos.

"Desejo toda felicidade do mundo pra vocês", declarou uma seguidora. "Casalzão lindo!", disse outra. "Muito feliz por ver você feliz", falou uma terceira. "Lindo esse casal. Desejo muitas alegrias e bênçãos pra vocês", comentou mais uma.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Maytê Piragibe assume publicamente desde o fim de seu casamento com o ator Marlos Cruz, ocorrido em 2013. A atriz e Leonardo Balthazar estão juntos desde 2024, mas só revelaram o romance em junho deste ano, no Dia dos Namorados.

Na ocasião, Maytê abriu o coração e contou que pensou bastante se deveria ou não expor o novo relacionamento. "Meu desejo é de permanecer junto porque nós já somos uma família com a Lelê e os gatinhos. Pensei muito antes de expor a gente aqui… primeiro por traumas, medo de inveja e gatilhos de sobrevivência que estou aprendendo a desarmar com você", declarou a famosa.

Confira as fotos de Maytê Piragibe com o namorado:

Maytê Piragibe e o namorado, Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram
Maytê Piragibe e o namorado, Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram
Maytê Piragibe e o namorado, Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram
Maytê Piragibe e o namorado, Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Maytê Piragibe revela ter sofrido traições em antigo casamento 

Recentemente, Maytê Piragibe participou do podcast Mil e Uma Tretas e revelou detalhes de sua vida pessoal. No decorrer do bate-papo, ela comentou sobre a maternidade solo e as traições que sofreu do ex-marido, o ator Marlos Cruz.

Juntos, eles tiveram uma filha, Violeta, de 15 anos atualmente. "Nos primeiros anos, ele era um pai fora da curva. Participativo, amoroso. Ele sempre foi muito amoroso. Ele sempre teve uma explosão de amor", contou ela.

Apesar disso, a atriz se separou após descobrir as diversas traições. "Sofri muitas traições. Hoje, minha filha, a Violeta, sabe. Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso. Descobri sobre a babá na pré-separação, e foi um tapa na cara para tirar ele de casa. Estava insustentável, eram muitos ciúmes dele", contou a atriz.

A artista afirma que sua motivação principal para ter uma vida diferente foi a sua filha. "Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico. [...] Foi com muita ofensa, dor, o laço foi, o cordão umbilical. Ela tinha 3 anos. Ele era esse tio que pegava ela quando desse, sumia, vinha quando dava", desabafou Maytê Piragibe, por fim.

Leia também: Fernanda Torres revela conflito que a levou a morar em casa separada do marido

Maytê Piragibe - Foto: Reprodução / Instagram
Maytê Piragibe - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Maytê PiragibeLeonardo Balthazar

