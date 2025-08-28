Fernanda Torres revela conflito que a levou a morar em casa separada do marido

Casada com Andrucha Waddington há 27 anos, a atriz Fernanda Torres revelou que já viveu em casa separada do marido por um período

A atriz Fernanda Torres abriu o coração ao falar sobre seu casamento com o diretor e produtor de filmes Andrucha Waddington. Em entrevista ao podcast 'Isso Não é Uma Sessão de Análise', a estrela de 'Ainda Estou Aqui' (2024) revelou que, por um período, o casal já viveu em residências distintas devido a conflitos.

De acordo com Fernanda Torres, a decisão de ficar em uma casa separada de Andrucha aconteceu após a chegada do segundo filho do casal, Antônio, de 17 anos atualmente. Além do jovem, os dois também são pais de Joaquim, de 25. O diretor ainda é pai de mais outros dois meninos, Pedro e João, frutos de um casamento anterior.

" O Andrucha era mais novo que eu, mas já tinha dois filhos. O Pedro tinha 1 ano e o João 1 ano e 9 meses. De repente, estava convivendo com duas crianças. A mãe deles é uma mulher extraordinária. Nunca houve tensão, a separação deles foi muito bem e tenho um carinho enorme por ela e pelos meninos", declarou a atriz.

Na sequência, a filha de Fernanda Montenegro explicou que a chegada dos herdeiros do casal movimentou bastante a casa, uma vez que as crianças possuíam idades diferentes. " [Primeiro] veio o Joaquim, imagina três garotos. Isso foi complicado porque eu tive uma educação diferente da que o Andrucha tinha com os meninos ", recordou.

"Então, o Joaquim se sentia injustiçado. Eu cobrava estudo, eu era mais CDF, e eles eram mais livres. Depois, o Antonio nasceu quando eu tinha 42 anos e o Joaquim tinha 9. Teve uma hora que falei: 'Andrucha, não está dando para ter [filhos] de bebê a 17 anos. A gente vai enlouquecer' ", continuou a atriz, revelando que após um período tudo se ajeitou e todos voltaram a viver no mesmo imóvel.

" Naturalmente, a gente passou um tempo em duas casas e isso meio que acalmou a casa. Depois, naturalmente, a gente voltou a morar junto. É uma família com quatro moleques. [...] Seja lá as crises que eu e Andrucha tenhamos tido na vida, eu me sinto bastante próxima da relação [dos meus pais], acho que eu repeti", concluiu Fernanda Torres.

Fernanda Montenegro e Fernando Torres, pais de Fernanda Torres, foram casados por 56 anos, até o falecimento do ator, ocorrido em 2008. Além da estrela de 'Ainda Estou Aqui', os veteranos também são pais de Cláudio Torres.

Andrucha Waddington e Fernanda Torres - Foto: Getty Images

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro - Foto: Reprodução / Instagram

Fernanda Torres afirma estar na melhor fase de seu casamento

Ainda durante a participação no podcast 'Isso Não é Uma Sessão de Análise', Fernanda Torres comentou que, além de estar no auge de sua carreira, seu relacionamento também se encontra na melhor fase. A atriz comentou que sempre admirou a união de seus pais, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, mas nunca idealizou ter uma relação parecida.

Por esse motivo, a artista diz que repetiu o padrão dos pais sem querer. “Repeti de certa forma a relação do meu pai e da minha mãe. Casei com alguém que também é meu parceiro profissional. E, assim como eles, vivo uma relação longa, que já dura 27 anos”, revelou ela.

Ela declarou que relacionamentos duradouros são raros na atualidade. “Nos dias atuais é revolucionário ficar casado tanto tempo. Primeiro porque você não fica casada com a mesma pessoa. Todo mundo vai mudando, é um processo de amadurecimento muito legal”, declarou a atriz.

“Nos primeiros anos você acha que vai mudar aquela pessoa. Depois você desiste de mudá-la. Uma vez minha analista falou uma coisa maravilhosa: 'vocês estão juntos para poderem ficar sós'. Isso nós temos mesmo. Eu e Andrucha somos capazes de ficar sozinhos juntos”, acrescentou Fernanda Torres, por fim.

Leia também: Fernanda Torres atrai os olhares com look fora do tradicional em tapete vermelho