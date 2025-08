Maytê Piragibe revela ter sofrido traições durante casamento com ator

Em podcast, Maytê Piragibe afirma que, enquanto era casada, foi traída várias vezes: “Com a babá, com amigas que frequentavam minha casa”

A atriz Maytê Piragibe (41) participou do podcast Mil e Uma Tretas, no YouTube, e revelou detalhes de sua vida pessoal. No decorrer do bate-papo, ela comentou sobre a maternidade solo e as traições que sofreu do ex-marido, o ator Marlos Cruz.

Juntos, eles tiveram uma filha, Violeta (15). “Nos primeiros anos, ele era um pai fora da curva. Participativo, amoroso. Ele sempre foi muito amoroso. Ele sempre teve uma explosão de amor”, contou ela.

Apesar disso, a atriz se separou após descobrir as diversas traições. “Sofri muitas traições. Hoje, minha filha, a Violeta, sabe. Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso. Descobri sobre a babá na pré-separação, e foi um tapa na cara para tirar ele de casa. Estava insustentável, eram muitos ciúmes dele.”, contou a atriz.

A artista afirma que sua motivação principal para ter uma vida diferente foi a sua filha. “Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico. [...] Foi com muita ofensa, dor, o laço foi, o cordão umbilical. Ela tinha 3 anos. Ele era esse tio que pegava ela quando desse, sumia, vinha quando dava.”, desabafou ela.

Maytê ainda disse que se viu obrigada a enfrentar a maternidade sozinha. Durante o podcast, a artista afirmou que consegue contar quantas vezes o pai viu a filha nos últimos 14 anos e contou também que o ator não se responsabilizou pelas suas obrigações financeiras. “O pai não compra nem o básico, um pijama. Esse início, que a gente está descobrindo ser mãe (é difícil) [...] desde que ele saiu de casa, eu já tinha sacado.”, relatou Maytê sobre a mudança repentina de comportamento do ex-marido.

