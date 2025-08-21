Maya Massafera afirma que sabe lidar com os olhares que recebe

A influenciadora Maya Massafera conta que se sente mais autoconfiante ao receber olhares de estranhos nas ruas: “Me sinto segura”
Publicado em 21/08/2025, às 21h16
No último sábado, em meio ao Baile do BB, em São Paulo, a influenciadora Maya Massafera comentou sobre suas vivências após a transição de gênero. Ela contou sobre como aprendeu a lidar com os olhares do público e transformou as críticas em autoconfiança.
“Sabe o que é engraçado? Eu estava comentando isso com uma amiga minha que também é trans. Eu falei: ‘Dani, isso acontece com você?’ Eu imagino que sim. Acho que as pessoas olham pelo fato de ser conhecida, olham pelo fato de ser trans, mas não olham de maldade, olham por curiosidade”, explicou Maya em entrevista ao Portal Leo Dias.
A influenciadora explicou que se sentia insegura no início da transição, mas se acostumou e hoje entende e sabe diferenciar os olhares. “No início, eu ficava muito receosa em sair, insegura. Mas aprendi a identificar os olhares. Se um cara te olha, você sabe quando é paquera ou quando é curiosidade. Antes, eu não tinha esse olhar, agora consigo perceber”, afirmou ela.
Maya também comentou que atualmente se sente mais segura consigo mesma. “Eu consigo olhar com muita emoção, com muito carinho. Sabe quando você está mais segura de si mesma? É isso. No começo era medo, mas agora me sinto segura”, falou a influenciadora.
A influenciadora Maya Massafera participou do programa Jornal dos Famosos, do Portal Leo Dias, na última terça-feira, 19. Durante a entrevista, ela comentou sobre os valores que gastou ao realizar a transição de gênero e em procedimentos estéticos.
Maya comentou que não sabe estipular o valor exato, mas acredita ter gasto em média R$3 milhões. A influenciadora assustou a equipe do programa ao revelar o valor, mas explicou que optou por não fazer parcerias com clínicas ou marcas, por acreditar que não voltaria para a mídia. “Eu fui pagando tudo. E eu sempre fiz com o melhor que eu achei no meu entendimento daquela área. Eu ia no melhor do peito, no melhor daquilo, fazia consulta com todos. Fiz consulta com uns 10 de cada, então pagava consulta, passava isso, não sei o que lá”, disse ela.
