Maya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência

Influenciadora Maya Massafera detalha trajetória da transição e investimentos realizados ao longo dos anos: "Eu fui pagando tudo"
Maya Massafera participou do programa Jornal dos Famosos, do Portal Leo Dias, e surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua trajetória. Durante a entrevista, exibida nesta terça-feira, 19, a influenciadora abriu detalhes sobre os bastidores de sua transição e os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos últimos anos.
"Ai, meu Deus, odeio fazer contas", brincou Maya quando Leo Dias pediu para estimar o valor investido. Em seguida, ela revelou que acredita ter gastado cerca de R$ 3 milhões. O apresentador reagiu surpreso, pedindo mais informações sobre o processo.
Segundo Maya, os gastos elevados aconteceram porque, na época, ela acreditava que não voltaria à mídia. Por isso, decidiu não fazer parcerias com clínicas ou marcas, bancando todos os custos. "Eu fui pagando tudo. E eu sempre fiz com o melhor que eu achei no meu entendimento daquela área. Eu ia no melhor do peito, no melhor daquilo, fazia consulta com todos. Fiz consulta com uns 10 de cada, então pagava consulta, passava isso, não sei o que lá", explicou.
Entre os procedimentos, Maya também mencionou mudanças mais incomuns, como a alteração da cor dos olhos, algo semelhante ao que Vanessa Urach também realizou. Apesar dos custos elevados, ela afirmou que buscou sempre os melhores profissionais e os métodos mais avançados.
A influenciadora afirmou que, por arcar com todos os custos sozinha, pôde escolher com liberdade onde investir e como conduzir cada etapa. Segundo ela, cada decisão foi tomada com muito cuidado, priorizando segurança e os melhores resultados possíveis. Maya ainda ressaltou que, apesar do alto valor, considera todo o processo parte de sua história.
Atualmente, Maya compartilha com frequência detalhes sobre sua transição nas redes sociais e mostra como essas escolhas impactaram sua autoestima e sua relação com os seguidores, que a acompanham de perto em cada nova fase de sua vida.
Leia também: Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento
|Médico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
|Bruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
|Autópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
|Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
|Maya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência
|Timothée Chalamet e Kylie Jenner são flagrados juntos em meio a rumores
|Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento
|Vera Viel faz nova biópsia após exame sobre o câncer
|Ofertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto
|7 segredos de beleza de Taís Araujo que você também pode usar