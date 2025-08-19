Maya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência

Influenciadora Maya Massafera detalha trajetória da transição e investimentos realizados ao longo dos anos: "Eu fui pagando tudo"

Maya Massafera participou do programa Jornal dos Famosos, do Portal Leo Dias, e surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua trajetória. Durante a entrevista, exibida nesta terça-feira, 19, a influenciadora abriu detalhes sobre os bastidores de sua transição e os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos últimos anos.

"Ai, meu Deus, odeio fazer contas", brincou Maya quando Leo Dias pediu para estimar o valor investido. Em seguida, ela revelou que acredita ter gastado cerca de R$ 3 milhões. O apresentador reagiu surpreso, pedindo mais informações sobre o processo.

Segundo Maya, os gastos elevados aconteceram porque, na época, ela acreditava que não voltaria à mídia. Por isso, decidiu não fazer parcerias com clínicas ou marcas, bancando todos os custos. "Eu fui pagando tudo. E eu sempre fiz com o melhor que eu achei no meu entendimento daquela área. Eu ia no melhor do peito, no melhor daquilo, fazia consulta com todos. Fiz consulta com uns 10 de cada, então pagava consulta, passava isso, não sei o que lá", explicou.

A transição e os procedimentos

Entre os procedimentos, Maya também mencionou mudanças mais incomuns, como a alteração da cor dos olhos, algo semelhante ao que Vanessa Urach também realizou. Apesar dos custos elevados, ela afirmou que buscou sempre os melhores profissionais e os métodos mais avançados.

A influenciadora afirmou que, por arcar com todos os custos sozinha, pôde escolher com liberdade onde investir e como conduzir cada etapa. Segundo ela, cada decisão foi tomada com muito cuidado, priorizando segurança e os melhores resultados possíveis. Maya ainda ressaltou que, apesar do alto valor, considera todo o processo parte de sua história.

Atualmente, Maya compartilha com frequência detalhes sobre sua transição nas redes sociais e mostra como essas escolhas impactaram sua autoestima e sua relação com os seguidores, que a acompanham de perto em cada nova fase de sua vida.

