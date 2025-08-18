Maya Massafera exibe seu closet enorme, que parece uma loja

Maya Massafera surpreende ao mostrar como é o seu closet no apartamento de São Paulo e o tamanho do local chama a atenção

A influencer Maya Massafera agitou as redes sociais ao mostrar como é o seu closet enorme. Em um vídeo sobre sua rotina na cidade de São Paulo, ela ostentou os detalhes do quarto reservado para guardar seus looks.

O closet ocupa um dos quartos da cobertura dela na capital paulista e tem espaços reservados para cada item do acervo dela. O local possui várias prateleiras e araras para guardar as roupas dela, estante para as dezenas de sapatos de vários estilos e até um compartimento especial para os óculos.

No vídeo, Maya contou que tem vários looks que nunca saíram do armário. "Tem roupas que eu nunca usei. A gente tem que repetir roupas, mas eu tive um momento loucura e comprei um monte de roupa", disse ela.

Maya Massafera mostra seu closet - Foto: Reprodução / YouTube

Maya Massafera mostra reação no rosto após uso excessivo de hormônios

A influencer Maya Massafera, de 44 anos, está passando por tratamento no rosto diante de uma reação causada pelo uso excessivo de hormônios. A famosa, que passou pela transição de gênero no ano passado, deu mais detalhes sobre o procedimento de line skin em novo episódio do Reality da Maya.

Maya apareceu sem maquiagem na consulta e pediu para a médica responsável pelo tratamento esclarecer as cicatrizes em seu rosto: "Não é normal, isso é raro. Aconteceu com você por causa do hormônio que você está tomando. Você está tomando doses altíssimas de hormônio. Isso pré dispõe", explicou sobre Maya, que já fez duas sessões de aplicações de fenol no rosto.

Maya explicou que, por conta da transição, as doses altas de hormônio eram para bloquear os hormônios masculinos. A médica, por sua vez, garantiu que, em três meses, o rosto de Maya voltará ao normal. Saiba mais!

