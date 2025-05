Matheus, dupla com Kauan, tem conta bancária invadida após assalto e perde fortuna

O sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para contar que sua conta bancária foi invadida

O sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para contar que teve a conta bancária invadida e perdeu mais de R$ 700 mil após ter o celular roubado a caminho de um evento na região da Vila Olímpia, em São Paulo.

"Gente, entrando aqui porque não consegui ainda acessar o meu perfil [oficial]. O bandido que me roubou mudou a senha de tudo, não sei como porque assim que fui roubado já coloquei como pedido no 'buscar iPhone'. Ele está conseguindo acessar até mesmo meu WhatsApp", iniciou Matheus.

"Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o bandido conseguiu entrar e adivinham?! Mais de 700 mil reais roubados usando PIX (o banco não me contatou nenhuma vez para saber se era eu ou não). Acredito que o banco vá resolver, então não vou citar qual é" , completou o artista.

Storie de Matheus — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o crime?

Matheus Aleixo afirmou nesta quarta-feira, 28, que foi roubado a caminho do evento de celebração dos 15 anos de carreira, que aconteceu em uma casa de eventos na região da Vila Olímpia, em São Paulo. "O cara pegou, botou a mão por dentro do vidro do carro, e eu estava mexendo no celular. Já pegou e saiu correndo. Graças a Deus, não aconteceu nada demais".

"A gente se sente abusado, dá uma sensação estranha. Nunca tinha sido roubado antes", complementou o artista

A carreira de Matheus e Kauan

A carreira da dupla Matheus & Kauan teve início em 2010, no palco principal do Caldas Country. De lá pra cá, acumulam hits de sucesso como 'Que Sorte a Nossa', 'O Nosso Santo Bateu' e 'Tudo Que Você Quiser'.

