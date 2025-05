Ex-Record Janine Borba é alvo de criminosos e quase perde fortuna: 'É inacreditável'

A jornalista Janine Borba, ex-Record, usou as redes sociais na última sexta-feira, 23, para compartilhar um alerta

A jornalista Janine Borba, ex-âncora da Record, usou as redes sociais na última sexta-feira, 23, para compartilhar um alerta. No vídeo publicado, ela contou que sofreu uma tentativa de golpe envolvendo uma suposta floricultura e que quase levou um prejuízo de R$ 28 mil.

" Gente, eu quase fui vítima de um golpe agora, nesse exato instante! Estou aqui para contar para vocês porque eu estou até nervosa, porque eu não conhecia esse golpe. Amanhã é meu aniversário, me ligaram de uma floricultura, muito conhecida inclusive, dizendo que tinham flores para mim e que tinham tentado já me entregar essas flores no meu endereço, falaram o nome da minha rua, só que deram o número errado", iniciou ela.

"E eu disse: 'Olha, o número não é esse, é esse', dei o número certo. 'Ah, então vou mandar o motoboy aí de novo para te entregar essas flores, só que vai ter uma taxa, porque como a gente já tentou entregar, essa segunda vez é cobrado R$ 7'. Eu disse: 'Tudo bem, pode mandar'", detalhou.

Tentativas de pagamento

Logo depois, o motoboy chegou à sua casa com as supostas flores. "Um garoto, jovem, um adolescente, me falou: 'Ah, a senhora tem cartão... Vai pagar como? Débito? Crédito?'. Eu falei: 'Débito'. Tentei pagar com cartão de débito, veio lá uma mensagem falando que não tinham conseguido finalizar a operação".

"Mas eu achei estranho, porque era uma mensagem que eu nunca tinha visto antes. Tentei de novo, a mesma mensagem. Eu falei: 'Olha, o seguinte, não vou tentar de novo'. Ele insistiu que eu tentasse de novo, eu falei que não ia tentar mais", ela relatou.

Após as tentativas falhas, ela tentou pagar em dinheiro. "Pedi para ele gerar um QR code para eu pagar com o meu telefone. Ele gerou um QR code, eu também não consegui pagar com o meu telefone. Eu disse: 'Olha, seguinte, eu vou te pagar em dinheiro, tá bom?".

"Nessa hora, quando eu falei: 'Vou te pagar em dinheiro', o meu telefone tocou de novo, a mesma pessoa que tinha me ligado lá atrás, falando que eu tinha flores para receber. Mas a pessoa estava meio nervosa, dizendo: 'Ah, deu certo aí o pagamento?'", continuou.

"Eu falei: 'Escuta, o que que tá acontecendo? Olha, eu tô tentando pagar com débito, eu não consegui, com com QR Code, não consegui. E agora tô tentando pagar com dinheiro e também não tô conseguindo, porque o garoto tá me falando que não aceita dinheiro'", recordou.

Nervosismo

A ex-âncora da Record contou ainda que reparou que o falso entregador estava tremendo, mas ela não imaginou que era de nervosismo. "Como está um pouco frio, eu falei: 'Vai ver que ele está tremendo de frio, está mal agasalhado'. Sei lá, não sei, a gente nunca pensa que está sendo vítima de um golpe. A gente sabe que tem, mas a gente não pensa nessa hora".

Mensagem do banco

Após não conseguir realizar o pagamento, ela pediu para que o "presente" fosse devolvido: "Nessa hora, o motoboy sobe na moto e vaza. Eu falei: 'Acho que eu quase fui vítima de um golpe'. Fechei o portão, dois segundos depois chegou uma mensagem no meu banco perguntando se eu tinha feito uma compra de R$ 28 mil".

"Aí nessa hora caiu a ficha, né? Ainda bem que eu tive condição de responder que não, que eu não reconhecia aquela compra; enfim, me mandou outros dados ali para eu confirmar e aí eu consegui bloquear o meu cartão", falou ainda Janine Borba.

"Liguei para o meu banco, falei com a minha gerente e ela me disse: 'Janine, tá tudo bem, o seu cartão foi bloqueado, não saiu nenhum dinheiro da sua conta. Esse golpe não é o primeiro cliente que passa por isso'".

" Enfim, saí ilesa dessa tentativa de golpe, mas o que eu quero dizer é que é inacreditável como a gente se sente vulnerável. O tempo todo tem que estar muito esperto, né? Como é que a pessoa sabia que amanhã era meu aniversário? Ela tinha o meu endereço?", ela quis saber.

Por fim, a famosa aconselhou: "Eu quase caí nessa. Ainda bem que o meu banco cancelou ali a compra, bloqueou meu cartão e eu não fiquei no prejuízo. Mas é isso, gente. Cuidado, atenção dobrada porque a bruxa está solta".

