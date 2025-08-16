Marina Ruy Barbosa reaparece com o noivo após negar boatos

Marina Ruy Barbosa esbanja romantismo ao posar para fotos com seu noivo, Abdul Fares, durante a festa da cantora Anttónia

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou a noite de sexta-feira, 15, na companhia do seu noivo, o empresário Abdul Fares. Esta foi a primeira aparição dos dois depois de terem sido alvos de boatos de crise no relacionamento. Ela negou qualquer problema na relação deles e, agora, mostrou que eles seguem esbanjando romantismo por onde passam.

Os dois marcaram presença na festa de aniversário da cantora Anttónia, que é filha de Gloria Pires e Orlando Morais. O evento, inspirado na década de 1920 nos Estados Unidos, aconteceu em São Paulo e os famosos usaram looks estilosos.

Marina apostou em um vestido azul brilhante e com recortes estratégicos para dar um toque de sensualidade.

Abdul Fares e Marina Ruy Barbosa - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Marina Ruy Barbosa negou os boatos

A atriz Marina Ruy Barbosa foi envolvida em um boato sobre seu relacionamento com o empresário Abdul Fares, que é seu noivo. Os internautas apontaram que ela teria parado de seguir o noivo nas redes sociais. No entanto, a equipe dela desmentiu.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Fares nunca teve rede social. Portanto, Marina nunca o seguiu. “A informação não procede. E a atriz nunca seguiu nenhum perfil do noivo, uma vez que ele não tem conta ativa em rede social”, disse o representante dela ao site Quem.

Logo depois, a própria Marina fez um comentário nas redes sociais para desmentir. "Como vou dar unfollow em um perfil inativo que eu nunca segui. Para a turma que torce e fica aguardando ansiosamente alguma coisa dar errado, sinto muito informar que, por aqui, continua tudo igual. Relacionamento firme e forte. Tentando sempre me blindar dessa podre maldade alheia", afirmou.

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o namoro em julho de 2023. Eles se conheceram por meio de amigos em comum. Poucos meses depois, eles ficaram noivos durante uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes. Agora, a artista tem vontade de ser mãe, mas ainda não definiu quando isso acontecerá.

"É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade. Mas, claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada", disse ela ao Portal Leo Dias.

Marina Ruy Barbosa fez homenagem para Gloria Maria nesta semana

A atriz Marina Ruy Barbosa emocionou o público ao prestar uma bela homenagem à Gloria Maria, que completaria 76 anos nesta sexta-feira, 15. A jornalista faleceu em fevereiro de 2023, por complicações de metástase cerebral.

Marina, que recordou o aniversário de Gloria com muito carinho, resgatou uma foto bastante especial ao lado da comunicadora e desabafou a respeito da partida da grande amiga. A famosa ainda revelou que evita pensar sobre a ausência da jornalista em sua vida.

" Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida... que não tem deixado a gente se falar... Mas como você sempre disse, nossa amizade era de alma, de outras vidas talvez ", iniciou a atriz na legenda da imagem.

" Vai saber. Vai entender o que é a vida e como ela funciona e continua. Mas tenho certeza que vai chegar o momento que eu vou estar perto de você novamente. Te amo para sempre. Feliz aniversário ", completou Marina Ruy Barbosa.