CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Anttónia, filha de Gloria Pires, faz festa luxuosa em SP. Veja a decoração
Festas / Aniversário

Anttónia, filha de Gloria Pires, faz festa luxuosa em SP. Veja a decoração

A cantora Anttónia, que é filha de Gloria Pires e Orlando Morais, reuniu seus amigos para celebrar seu aniversário de 33 anos em grande estilo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 21h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Anttónia
Anttónia - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

A cantora Anttónia, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, celebrou o seu aniversário de 33 anos em grande estilo. Na noite desta sexta-feira, 15, ela reuniu seus amigos e familiares no Palácio dos Cedros, em São Paulo, para uma festança inspirada no livro Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.

A decoração seguiu o estilo da época retratada no livro, que fala sobre a alta sociedade norte-americana na década de 1920. Inclusive, a aniversariante surgiu com um look deslumbrante.

Anttónia apareceu com um vestido longo coberto com mais de 3 mil pérolas, feito pelo estilista André Brito. O modelito dela pesa 3,6 kg e demorou 180 horas para ser feito, informou a revista Harper’s Bazaar. Inclusive, ela completou o visual com joias de pérolas e brilhantes e sobretudo preto volumoso.

Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Os pais dela, Gloria Pires e Orlando Morais, escolheram looks pretos clássicos e estilosos.

Anttónia com os pais - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia com os pais - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia com os pais - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Anttónia com os pais - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Enquanto isso, a decoração da festa foi feita toda em tons de preto, dourado e branco. Inclusive, o bolo de aniversário foi a peça central da decoração, com direito a 7 andares decorados minuciosamente para dar o toque de luxo e teve plumas no topo.

Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News
Festa de aniversário de Anttónia - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Anttóniafilha de gloria pires e orlando morais

Leia também

Aniversário

Sasha Meneghel, Juliette Freire, João Guilherme e Paolla Oliveira - Fotos: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

Festa de Bruna Marquezine: Veja os looks dos famosos para a grande noite

Muito brilho

Carolina Dieckmann - Fotos: Anderson Borde e Webert Belicio / AgNews

Carolina Dieckmann chega a festa de Bruna Marquezine; confira o look

Look da aniversariante

Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Bruna Marquezine aposta em transparência e brilho em seu look de aniversário

Decoração

Bruna Marquezine - Foto: Getty Images

Festa de Bruna Marquezine: Veja a decoração luxuosa do evento da atriz

Especial!

Giovanna Lancellotti recorda vídeo de seu segundo casamento - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti recorda momentos emocionantes de seu 2º casamento

Aniversário infantil

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, Manuella - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa luxuosa para a filha. Veja a decoração

Últimas notícias

João Guilherme, Bruna Marquezine e Danilo MesquitaEx e atual? João Guilherme e Danilo Mesquita surgem na festa de Bruna Marquezine
Sasha Meneghel, Juliette Freire, João Guilherme e Paolla OliveiraFesta de Bruna Marquezine: Veja os looks dos famosos para a grande noite
Carolina DieckmannCarolina Dieckmann chega a festa de Bruna Marquezine; confira o look
Diogo NogueiraDiogo Nogueira revela verdade sobre mudança no visual e surpreende fãs
Victória Miranda e Zé FelipeVictória Miranda manda indireta após rumores de affair com Zé Felipe
Rodrigo Santoro e Mel FronckowiakRodrigo Santoro brilha no Festival de Cinema em Gramado com a esposa
Virginia FonsecaVirginia Fonseca comenta fotos de Duda Freire: “Deslumbrante"
AnttóniaAnttónia, filha de Gloria Pires, faz festa luxuosa em SP. Veja a decoração
Thomás AquinoAstro em ascensão, Thomás Aquino fala sobre fama de galã: 'Quem não gosta de receber elogios?'
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anosBruna Marquezine aposta em transparência e brilho em seu look de aniversário
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade