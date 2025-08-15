Anttónia, filha de Gloria Pires, faz festa luxuosa em SP. Veja a decoração

A cantora Anttónia, que é filha de Gloria Pires e Orlando Morais, reuniu seus amigos para celebrar seu aniversário de 33 anos em grande estilo
A cantora Anttónia, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, celebrou o seu aniversário de 33 anos em grande estilo. Na noite desta sexta-feira, 15, ela reuniu seus amigos e familiares no Palácio dos Cedros, em São Paulo, para uma festança inspirada no livro Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.
A decoração seguiu o estilo da época retratada no livro, que fala sobre a alta sociedade norte-americana na década de 1920. Inclusive, a aniversariante surgiu com um look deslumbrante.
Anttónia apareceu com um vestido longo coberto com mais de 3 mil pérolas, feito pelo estilista André Brito. O modelito dela pesa 3,6 kg e demorou 180 horas para ser feito, informou a revista Harper’s Bazaar. Inclusive, ela completou o visual com joias de pérolas e brilhantes e sobretudo preto volumoso.
Os pais dela, Gloria Pires e Orlando Morais, escolheram looks pretos clássicos e estilosos.
Enquanto isso, a decoração da festa foi feita toda em tons de preto, dourado e branco. Inclusive, o bolo de aniversário foi a peça central da decoração, com direito a 7 andares decorados minuciosamente para dar o toque de luxo e teve plumas no topo.
