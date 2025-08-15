Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário

Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, resgatou uma foto especial ao recordar data de aniversário da mãe: 'Sinto você comigo'
Filha mais velha de Gloria Maria, Maria Matta usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 15, para prestar uma homenagem emocionante à jornalista. A comunicadora, que faleceu em fevereiro de 2023, completaria 76 anos de idade na data de hoje.
Em seu perfil oficial, Maria publicou uma foto de Gloria bastante sorridente na praia e falou sobre a data especial. A primogênita da jornalista ainda relembrou como ela e a irmã, Laura Matta, celebravam o aniversário da mãe.
"Hoje é uma das datas mais importantes para mim, o aniversário da mamãe. Eu sinto você comigo todos os dias e todas as horas. Sempre que preciso resolver algo, penso: ‘O que a mamãe faria?’ Eu sei que você continua cuidando de mim e da Lala", iniciou a jovem na legenda.
"Meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário. Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama", continuou Maria Matta.
Por fim, a filha de Gloria Maria ressaltou todo seu amor à mãe: "Eu te amo tanto que nenhum texto será capaz de explicar. Nunca conseguirei me expressar totalmente em palavras, mas saiba que te amo infinito e sou muito grata por ser sua filha. Sua vida foi longa e você viveu muito, mamãe. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo e minha maior luz!", concluiu a jovem.
Vale lembrar que Gloria Maria faleceu por complicações de metástases cerebrais. A jornalista estava internada em um hospital desde dezembro de 2022 para tratar um câncer de pulmão.
Ver essa foto no Instagram
Filhas de Gloria Maria, Laura e Maria Matta emocionaram os telespectadores em maio deste ano ao espalharem as cinzas da jornalista no mar de Búzios, no Rio de Janeiro. O destino foi escolhido por ser um dos locais preferidos da comunicadora, falecida em fevereiro de 2023.
As imagens da homenagem foram exibidas na TV Globo e fazem parte do documentário ‘Gloria’, disponível no Globoplay. Famosos como Leilane Neubarth e Roberto Carlos fizeram participações no quarto episódio da série e deram seus depoimentos sobre a jornalista; confira mais detalhes!
Leia também: Mirella Archangelo, a mini Gloria Maria, recusa comparações: 'Não dá pra substituir'
|Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'
|Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário
|Roberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão: 'Operei meu menisco'
|Nasce o primeiro neto de Joelma e pai divulga registro do bebê
|Mãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança
|Qual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
|Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
|Cela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
|Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
|Ludmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'