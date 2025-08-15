Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário

Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, resgatou uma foto especial ao recordar data de aniversário da mãe: 'Sinto você comigo'

Filha mais velha de Gloria Maria, Maria Matta usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 15, para prestar uma homenagem emocionante à jornalista. A comunicadora, que faleceu em fevereiro de 2023, completaria 76 anos de idade na data de hoje.

Em seu perfil oficial, Maria publicou uma foto de Gloria bastante sorridente na praia e falou sobre a data especial. A primogênita da jornalista ainda relembrou como ela e a irmã, Laura Matta, celebravam o aniversário da mãe.

"Hoje é uma das datas mais importantes para mim, o aniversário da mamãe. Eu sinto você comigo todos os dias e todas as horas. Sempre que preciso resolver algo, penso: ‘O que a mamãe faria?’ Eu sei que você continua cuidando de mim e da Lala", iniciou a jovem na legenda.

"Meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário. Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama ", continuou Maria Matta.

Por fim, a filha de Gloria Maria ressaltou todo seu amor à mãe: "Eu te amo tanto que nenhum texto será capaz de explicar. Nunca conseguirei me expressar totalmente em palavras, mas saiba que te amo infinito e sou muito grata por ser sua filha. Sua vida foi longa e você viveu muito, mamãe. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo e minha maior luz! ", concluiu a jovem.

Vale lembrar que Gloria Maria faleceu por complicações de metástases cerebrais. A jornalista estava internada em um hospital desde dezembro de 2022 para tratar um câncer de pulmão.

Destino das cinzas de Gloria Maria

Filhas de Gloria Maria, Laura e Maria Matta emocionaram os telespectadores em maio deste ano ao espalharem as cinzas da jornalista no mar de Búzios, no Rio de Janeiro. O destino foi escolhido por ser um dos locais preferidos da comunicadora, falecida em fevereiro de 2023.

As imagens da homenagem foram exibidas na TV Globo e fazem parte do documentário ‘Gloria’, disponível no Globoplay. Famosos como Leilane Neubarth e Roberto Carlos fizeram participações no quarto episódio da série e deram seus depoimentos sobre a jornalista; confira mais detalhes!

