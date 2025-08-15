CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário
Datas Especiais / Homenagem

Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário

Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, resgatou uma foto especial ao recordar data de aniversário da mãe: 'Sinto você comigo'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 07h25

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gloria Maria com as duas filhas, Laura e Maria
Gloria Maria com as duas filhas, Laura e Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Filha mais velha de Gloria Maria, Maria Matta usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 15, para prestar uma homenagem emocionante à jornalista. A comunicadora, que faleceu em fevereiro de 2023, completaria 76 anos de idade na data de hoje.

Em seu perfil oficial, Maria publicou uma foto de Gloria bastante sorridente na praia e falou sobre a data especial. A primogênita da jornalista ainda relembrou como ela e a irmã, Laura Matta, celebravam o aniversário da mãe.

"Hoje é uma das datas mais importantes para mim, o aniversário da mamãe. Eu sinto você comigo todos os dias e todas as horas. Sempre que preciso resolver algo, penso: ‘O que a mamãe faria?’ Eu sei que você continua cuidando de mim e da Lala", iniciou a jovem na legenda.

"Meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário. Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama", continuou Maria Matta.

Por fim, a filha de Gloria Maria ressaltou todo seu amor à mãe: "Eu te amo tanto que nenhum texto será capaz de explicar. Nunca conseguirei me expressar totalmente em palavras, mas saiba que te amo infinito e sou muito grata por ser sua filha. Sua vida foi longa e você viveu muito, mamãe. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo e minha maior luz!", concluiu a jovem.

Vale lembrar que Gloria Maria faleceu por complicações de metástases cerebrais. A jornalista estava internada em um hospital desde dezembro de 2022 para tratar um câncer de pulmão.

Destino das cinzas de Gloria Maria

Filhas de Gloria Maria, Laura e Maria Matta emocionaram os telespectadores em maio deste ano ao espalharem as cinzas da jornalista no mar de Búzios, no Rio de Janeiro. O destino foi escolhido por ser um dos locais preferidos da comunicadora, falecida em fevereiro de 2023.

As imagens da homenagem foram exibidas na TV Globo e fazem parte do documentário ‘Gloria’, disponível no Globoplay. Famosos como Leilane Neubarth e Roberto Carlos fizeram participações no quarto episódio da série e deram seus depoimentos sobre a jornalista; confira mais detalhes!

Leia também: Mirella Archangelo, a mini Gloria Maria, recusa comparações: 'Não dá pra substituir'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Gloria MariaFilha de Gloria Mariamaria matta
Glória Maria Glória Maria  

Leia também

Aniversário

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, José - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'

Aniversário

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Convite de festa milionária de Bruna Marquezine vaza na web

Parabéns!

Carolina Dieckmmann celebra 18 anos do filho caçula - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Carolina Dieckmmann ganha homenagem da mãe em aniversário de 18 anos

Aniversário

Marcello Novaes e Leticia Spiller - Foto: Repodução / Instagram

Marcello Novaes ganha declaração da ex, Leticia Spiller, em data especial

Religião

Irmã Dulce - Foto: Reprodução / Globo Repórter

Dia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data

DIA DOS PAIS

Maurício Meirelles compartilha momentos em família - Foto: Reprodução/Instagram

Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’

Últimas notícias

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, JoséCarolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'
Gloria Maria com as duas filhas, Laura e MariaFilha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário
Roberto Justus passa por cirurgia após lesãoRoberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão: 'Operei meu menisco'
Joelma e YasminNasce o primeiro neto de Joelma e pai divulga registro do bebê
Mãe de Virginia é pedida em namoroMãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança
Chris Pitanguy revelou ter realizado uma blefaroplastiaQual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
Juliana Arrais e Ricardo MacchiRicardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
Cela LopesCela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias PerfeitosConfira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade