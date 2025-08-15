Marina Ruy Barbosa comove com homenagem à Gloria Maria: 'Sempre tento'

Marina Ruy Barbosa resgatou uma foto especial ao lado de Gloria Maria e desabafou sobre a partida de sua grande amiga; jornalista faleceu em 2023
A atriz Marina Ruy Barbosa emocionou o público ao prestar uma bela homenagem à Gloria Maria, que completaria 76 anos nesta sexta-feira, 15. A jornalista faleceu em fevereiro de 2023, por complicações de metástase cerebral.
Marina, que recordou o aniversário de Gloria com muito carinho, resgatou uma foto bastante especial ao lado da comunicadora e desabafou a respeito da partida da grande amiga. A famosa ainda revelou que evita pensar sobre a ausência da jornalista em sua vida.
"Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida... que não tem deixado a gente se falar... Mas como você sempre disse, nossa amizade era de alma, de outras vidas talvez", iniciou a atriz na legenda da imagem.
"Vai saber. Vai entender o que é a vida e como ela funciona e continua. Mas tenho certeza que vai chegar o momento que eu vou estar perto de você novamente. Te amo para sempre. Feliz aniversário", completou Marina Ruy Barbosa.
Em 2023, ano em que Gloria Maria partiu, Marina Ruy Barbosa falou ao 'Fantástico', da TV Globo, sobre sua amizade com a jornalista e a grande proximidade entre as duas.
"Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos", declarou Marina, na ocasião.
"A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?", acrescentou a atriz, bastante emocionada.
Filha mais velha de Gloria Maria, Maria Matta usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 15, para prestar uma homenagem emocionante à jornalista, que completaria 76 anos de idade na data de hoje.
Em seu perfil oficial, Maria publicou uma foto de Gloria bastante sorridente na praia e falou sobre a data especial. A primogênita da jornalista ainda relembrou como ela e a irmã, Laura Matta, celebravam o aniversário da mãe; confira mais detalhes!
