  2. Marina Ruy Barbosa comove com homenagem à Gloria Maria: 'Sempre tento'
Atualidades / Homenagem

Marina Ruy Barbosa comove com homenagem à Gloria Maria: 'Sempre tento'

Marina Ruy Barbosa resgatou uma foto especial ao lado de Gloria Maria e desabafou sobre a partida de sua grande amiga; jornalista faleceu em 2023

por Rafaela Oliveira
Publicado em 15/08/2025, às 13h11

Gloria Maria e Marina Ruy Barbosa
Gloria Maria e Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Marina Ruy Barbosa emocionou o público ao prestar uma bela homenagem à Gloria Maria, que completaria 76 anos nesta sexta-feira, 15. A jornalista faleceu em fevereiro de 2023, por complicações de metástase cerebral.

Marina, que recordou o aniversário de Gloria com muito carinho, resgatou uma foto bastante especial ao lado da comunicadora e desabafou a respeito da partida da grande amiga. A famosa ainda revelou que evita pensar sobre a ausência da jornalista em sua vida.

"Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida... que não tem deixado a gente se falar... Mas como você sempre disse, nossa amizade era de alma, de outras vidas talvez", iniciou a atriz na legenda da imagem.

"Vai saber. Vai entender o que é a vida e como ela funciona e continua. Mas tenho certeza que vai chegar o momento que eu vou estar perto de você novamente. Te amo para sempre. Feliz aniversário", completou Marina Ruy Barbosa.

Marina Ruy Barbosa homenageia Gloria Maria - Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa homenageia Gloria Maria - Reprodução/Instagram

A grande amizade de Marina Ruy Barbosa e Gloria Maria

Em 2023, ano em que Gloria Maria partiu, Marina Ruy Barbosa falou ao 'Fantástico', da TV Globo, sobre sua amizade com a jornalista e a grande proximidade entre as duas.

"Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos", declarou Marina, na ocasião.

"A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?", acrescentou a atriz, bastante emocionada.

Homenagem da filha de Gloria Maria

Filha mais velha de Gloria Maria, Maria Matta usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 15, para prestar uma homenagem emocionante à jornalista, que completaria 76 anos de idade na data de hoje.

Em seu perfil oficial, Maria publicou uma foto de Gloria bastante sorridente na praia e falou sobre a data especial. A primogênita da jornalista ainda relembrou como ela e a irmã, Laura Matta, celebravam o aniversário da mãe; confira mais detalhes!

Leia também: Cinzas de Gloria Maria são espalhadas em local que foi especial para a jornalista

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

