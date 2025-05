Cinzas de Gloria Maria são espalhadas em local que foi especial para a jornalista

Filhas de Gloria Maria, Laura e Maria Matta espalharam as cinzas da mãe em um dos lugares preferidos da jornalista, falecida em 2023

Filhas de Gloria Maria, Laura e Maria Matta emocionaram os telespectadores no domingo, 18, ao espalharem as cinzas da jornalista no mar de Búzios, no Rio de Janeiro . O destino foi escolhido por ser um dos locais preferidos da comunicadora, falecida em fevereiro de 2023.

As imagens da homenagem foram exibidas na TV Globo e fazem parte do documentário ‘Gloria’, disponível no Globoplay. Famosos como Leilane Neubarth e Roberto Carlos fizeram participações no quarto episódio da série e deram seus depoimentos sobre a jornalista.

"Não posso falar muito da Gloria porque eu choro. Me emociono. É inesquecível, maravilhosa. E tem que estar na memória da gente, nas lembranças", declarou o cantor. No terceiro episódio, exibido n última semana, a cantora Maria Bethânia relembrou sua amizade com a comunicadora.

"Ficamos amigas logo, muito próximas. Tínhamos uma relação de respeito, admiração, reverência. Gloria era uma grande vedete, uma grande estrela. Ela tinha encanto", afirmou a artista.

Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro, aos 73 anos de idade, devido a complicações de um câncer de pulmão, que acabou gerando metástase em seu cérebro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Homenagem da filha de Gloria Maria

Maria Matta, filha mais velha da jornalista Gloria Maria, decidiu compartilhar um desabafo sobre a saudade da mãe por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram na data que marcou os 2 anos da morte dela. Na homenagem, a jovem postou uma foto em que aparece ao lado da mãe, que está segurando uma flor.

"Hoje faz 2 anos que aconteceu a pior tragédia da minha vida. Depois disso, mamãe, a minha vida só foi mudando e mudando, e a única coisa que eu realmente sei é que sinto saudades todos os dias", começou na legenda da publicação.

"Eu só queria poder te ver de novo, viver a minha adolescência e o resto da minha vida com você, te dar um abraço e ser feliz ao seu lado. Isso não é possível, mas eu sei que você está comigo a cada passo que dou. Eu nunca vou amar ninguém como eu te amo. Você foi a melhor mãe possível e eu sei que você está controlando tudo aí de cima. Eu sinto muitas saudades… Eu te amo muito", completou Maria.

