Marianna Santos vive filha de Isis Valverde em filme de suspense: 'Me acolheu'

Conhecida por papéis infantojuvenis, atriz Marianna Santos falou sobre trabalhar com Isis Valverde no filme 'O Quarto do Pânico'

Marianna Santos integra o elenco do filme O Quarto do Pânico, adaptação brasileira dirigida por Gabriela Amaral Almeida. No longa, ela interpreta a filha da protagonista, vivida por Isis Valverde. Conhecida por papéis voltados ao público infantil, a atriz falou sobre sua estreia no gênero suspense.

"Foi um desafio totalmente novo para mim e eu adorei! O suspense exige outra energia, outro ritmo, pois você tem que estar o tempo todo tensa, e isso exige uma preparação emocional intensa. Foi muito diferente dos trabalhos que eu já tinha feito e me fez crescer muito como atriz. Sem contar que, contracenar com um elenco tão experiente foi uma oportunidade incrível", disse ela em entrevista à CARAS Brasil.

Marianna também contou como é trabalhar com Isis Valverde. "Eu não a conhecia pessoalmente, mas conhecia o trabalho dela, então fiquei super empolgada quando soube que ela seria minha mãe no filme. Mas o mais legal é que, fora de cena, ela é super brincalhona, toda moleca… parecia mais uma irmã do que uma mãe! No primeiro dia que a gente se conheceu, ela já me passou o WhatsApp. Uma semana depois, estávamos tomando açaí no shopping, como se a gente já se conhecesse há anos. Foi muito especial trabalhar com alguém tão talentosa e tão do bem assim. Ela me acolheu de verdade e me deixou super à vontade desde o começo",

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Floresta (@florestaprod)

Como foi a preparação para o filme?

Para o longa, Marianna confessou que sua "preparação foi bem intensa". "Eu passei por momentos de ensaio sozinha, outros com a Isis, e também com o elenco todo. Cada cena tinha uma carga dramática diferente, então a gente ensaiava conforme o que a cena pedia, tinha cenas mais tristes, tensas e emocionantes", detalhou.

Ela também falou sobre a personagem. "Eu não sei se posso falar muito ainda, mas ela é uma adolescente, e como toda adolescente, tem seus conflitos emocionais, principalmente com a mãe. Isso acaba dificultando a relação delas em alguns momentos. Além disso, a minha personagem é diabética, e isso foi algo que eu precisei me aprofundar mais, estudar um pouco sobre a doença, entender as limitações e as necessidades. Isso me ajudou a trazer mais realismo para as cenas em que ela lida com a condição. Foi um trabalho de muita dedicação e aprendizado!", contou.

O filme ainda não tem data para a estreia, mas Marianna está animada para saber a reação dos seus fãs com esse trabalho. "Estou super ansiosa para ver a reação deles, porque até hoje meus trabalhos foram voltados para o público infantojuvenil, com uma comunicação mais lúdica e leve. Esse trabalho, por outro lado, é totalmente voltado para o universo adulto, o que é bem diferente. Alguns dos meus fãs nem têm a idade para assistir ao filme. Mas, ao mesmo tempo, estou muito animada para mostrar esse lado meu como atriz e alcançar um público novo, que talvez ainda não me conheça. E para quem já me conhece vai ser muito legal verem o meu trabalho em um contexto mais dramático e maduro!", ressaltou.

Planos para a carreira

Marianna Santos é conhecida por suas personagens nas novelas Carinha de Anjo (2016) e Poliana Moça (2021), ambas do SBT. Ela também atuou nos filmes Minha Vida Em Marte (2018) e Acampamento Intergaláctico (2022), além da série Luz (2024), da Netflix. Atualmente a atriz está no elenco de O Picapau Amarelo. A segunda temporada do clássico da literatura brasileira, baseada no livro do Monteiro Lobato, estreou no +SBT nesta quinta-feira, 8.

Conciliando a carreira com os estudos — já que no próximo ano ela ingressa no ensino médio — Marianna revelou seus desejos profissionais. "Tenho muita vontade de fazer filmes e séries voltados para o público adolescente, acho que seria incrível viver personagens mais próximos da minha idade e das questões que a gente vive nessa fase da vida", contou.

Ela também revelou o desejo de trabalhar com Dira Paes. "Muita gente diz que pareço com ela, e quando eu gravei um filme com o Paulo Gustavo, ele virou pra mim e falou: 'Você tem que fazer a filha da Dira Paes!'. Desde então, isso ficou na minha cabeça. Seria muito especial!", finalizou.

Leia também:Bruna Macedo celebra sucesso do SBT News: 'Conquistar cada vez mais'