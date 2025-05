Marianna Santos fala sobre papel em O Picapau Amarelo: 'É desafiador'

Em entrevista exclusiva, a atriz Marianna Santos falou sobre interpretar a personagem Narizinho na série 'O Picapau Amarelo', do SBT

No dia 8 de maio estreia no +SBT, a plataforma de streaming do SBT, a segunda temporada de O Picapau Amarelo, um clássico da literatura brasileira baseada no livro do Monteiro Lobato (1882-1942). Já a partir do dia 17, a obra passará a ser exibida na TV aberta.

A atriz Marianna Santos, que está com 14 anos, interpreta a personagem Narizinho na série, e em entrevista exclusiva para à CARAS Brasil, ela falou sobre fazer parte do projeto. "Foi uma surpresa muito legal! Eu sabia que o Sítio era algo clássico, mas fui descobrir mais sobre a história e a Narizinho depois do convite. E aí me apaixonei! É muito divertido fazer parte de um projeto tão importante e que atravessa gerações", afirmou.

A artista também apontou semelhanças com Narizinho. "Ela é curiosa, esperta e tem muita imaginação e eu acho que me identifico bastante com isso. Ela sempre quer entender o mundo ao redor dela, fazer perguntas, viver aventuras… e eu também sou assim!", ressaltou.

Marianna ainda contou que não assistiu as outras versões da obra de Lobato. "Não assisti nenhuma versão na íntegra, mas o diretor me manda algumas cenas de referência para algumas cenas específicas e aí eu vi alguns episódios. Foi legal pra entender o clima da história e como a Narizinho já foi retratada antes. Mas, ao mesmo tempo, a ideia era trazer a personagem com a minha personalidade também, então teve esse equilíbrio entre se inspirar e criar algo novo", explicou.

Ela também expôs o maior desafio de interpretar a personagem. "Acho que o maior desafio foi equilibrar a Narizinho clássica, que muitas pessoas já conhecem, com uma versão mais atual, mais próxima da minha geração. Quis respeitar a essência dela, mas também trazer algo novo, com meu jeito e isso é desafiador", finalizou.

Além de Marianna Santos, o elenco de O Picapau Amarelo é formado por Patrícia Mayo (Dona Benta), Bibba Chuqui (Tia Nastácia), Hugo Carvalho (Visconde de Sabugosa), Débora Gomez (Emília), Felipe Lago (Pedrinho), Kelly Guidotti (Cuca) e Adilson de Carvalho (Marquês de Rabicó).

A carreira de Marianna Santos

Além de fazer parte do elenco de O Picapau Amarelo, Marianna Santos é conhecida por outros trabalhos. No SBT, a atriz atuou nas novelas Carinha de Anjo (2016), interpretando a personagem Adriana, e em Poliana Moça (2021), como Yuna. No cinema, ela interpretou Joana no filme Minha Vida Em Marte (2018), e Mariana em Acampamento Intergaláctico (2022). Marianna também protagonizou a série Luz, da Netflix.

