Maria Lina é alvo de críticas após vídeo sobre Whindersson Nunes e rebate: 'Blindada'

Maria Lina rebateuas críticas que recebeu após publicar um vídeo reagindo à declaração de Whindersson Nunes sobre a vontade de reatar o relacionamento

A influenciadora digital Maria Lina decidiu rebater as críticas que recebeu após publicar um vídeo reagindo à declaração do humorista Whindersson Nunes sobre a vontade de reatar o relacionamento. Em uma nova postagem nas redes sociais nesta sexta-feira, 1º, ela comentou os ataques relacionados à sua aparência.

"Entrem nos comentários dessa postagem e vejam como as pessoas usam as redes sociais para depositar suas frustrações. Só colocamos para fora aquilo que temos dentro da gente. Graças a Deus eu aprendi a lidar e sou blindada. Bom dia!", afirmou ela.

Entre os comentários, os fãs opinaram: "Ela mexeu no rosto? Tá diferente", disse uma. "Essa menina tinha o rosto perfeito. Meu Deus, como está diferente. Ela não precisava mexer em nada", falou outra. "Ela tá com boca de Palhaço, era tão linda natural", criticou mais uma.

E teve também quem elogiou a influenciadora. "Linda e sensata sempre! É a princesa do nosso castelo", apontou uma. "Ela não fez harmonização,ela apenas emagreceu. Inclusive,muitas que estão aqui nos comentários deveriam fazer o mesmo", retrucou outra. "Linda, serena, inteligente. O povo se dói em ver mulher bem na vida né", apontou uma terceira pessoa.

Desabafo de Maria Lina — Foto: Reprodução/Instagram

O que disse Whindersson Nunes?

Durante um bate-papo com a psicóloga Pamela Magalhães no podcast Parece Terapia, ele admitiu ter interesse em reatar com a ex-noiva. “Eu sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não me quer mais, não. Ela sabe que eu sou sem-vergonha”, afirmou.

Maria Lina respondeu declaração do ex-noivo

Em resposta à declaração de Whindersson, Maria afirmou: "Ele só falou com bom humor e uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele, inclusive", iniciou.

E continuou: "Obviamente que a nossa relação é muito boa agora, mas não foi sempre assim. Nenhuma relação incrível e maravilhosa depois do término, mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e a gente percebe que a mágoa só faz mal para quem a carrega. Então nem eu carrego mágoa, nem ele, tenho certeza, e a gente tem uma excelente relação agora".

