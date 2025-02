Maria Flor e o marido expõem crise recente no casamento: 'Dei um ultimato'

A atriz Maria Flor fez um desabafo sobre uma crise recente que viveu com o marido, o psicoterapeuta Emanuel Aragão. Veja o que eles disseram

A atriz Maria Flor fez um desabafo sobre sua relação com o marido, o psicoterapeuta Emanuel Aragão. Durante um papo no podcast que os dois apresentam juntos, eles falaram sobre uma crise recente que passaram no casamento. Os dois oficializaram a união há nove anos.

"Janeiro foi um mês difícil para a gente, pensamos em nos separar algumas vezes. Eu dei um ultimato", disse Emanuel. "A gente pensou em se separar?", devolveu a atriz. "A gente falou sobre isso", falou ele. "A gente falou? É que estamos tão bem", continuou a artista.

"Em janeiro a gente não estava bem. Eu falei: "Ou a gente se trata, ou isso aqui acabou", detalhou Emanuel. "Teve isso mesmo. Você falou: "A gente precisa de ajuda". A gente estava brigando muito", recordou Maria Flor.

Em seguida, Emanuel explicou o motivo: "A outra vida. A Maria Flor não viajou no Reveillon e as pessoas do Instagram viajaram. Então a gente teve muita dificuldade em ter uma sensação de que nossa vida era digna de se viver. Muito embora nossa vida seja incrível", relembrou.

No início do mês, Maria Flor encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos do filho, Vicente, que completou três anos de vida no dia 2 de fevereiro. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou fotos atuais do herdeiro e outras de quando ele era mais novo, além disso, ela também mostrou algumas imagens do pequeno com o pai.

Já na legenda, Maria Flor confessou que sentiu um misto de sentimentos ao celebrar o aniversário do menino. "De repente ele fez 3 anos. Foi ontem. Chorei um pouco. Ri muito. Amei os meus amores", disse a atriz, que em seguida fez um agradecimento ao marido. "Obrigada, Emanuel, por tudo. Que parceria linda a gente tem. Obrigada por isso também. Vicente fez 3 anos ontem, hoje 3 anos e 1 dia. O tempo é a coisa mais linda do mundo, implacável, mas tudo que temos", finalizou.

Vale lembrar que Maria Flor estava no ar na reprise da novela Cabocla, na Edição Especial da Globo. Além disso, ela está em Garota do Momento, trama das 18h, interpretando a personagem Anita.

