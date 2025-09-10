CARAS Brasil
  Marco Pigossi faz rara aparição com o marido em novas fotos
Atualidades / Viagem

Marco Pigossi faz rara aparição com o marido em novas fotos

Ator Marco Pigossi compartilha registros de viagem com o marido Marco Calvani e mostra primeira parada nas Cataratas do Niágara; veja fotos

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 20h23

Marcos Pigossi
Marcos Pigossi - Foto: Reprodução / Instagram

Discreto quando o assunto é vida pessoal, Marco Pigossi voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar novos cliques ao lado do marido, o cineasta italiano Marco Calvani. O ator publicou um carrossel de fotos no Instagram e surpreendeu os fãs com os registros, já que raramente exibe momentos do relacionamento.

A publicação mostra o início de uma viagem de carro do casal pelos Estados Unidos. Eles saíram de Nova York rumo a Los Angeles, com a primeira parada registrada nas famosas Cataratas do Niágara. Na legenda, Pigossi escreveu: “Começamos nossa aventura de volta de NY para L.A! Vou dividindo com vocês um pequeno diário de viagem (sempre com a Nina presente, claro). Let’s go! Day 1 - NYC to Niagara Falls”, citando ainda a cadelinha Nina, que também participa da jornada.

Nas imagens, Pigossi e Calvani aparecem sorridentes, aproveitando a vista e posando juntos em diferentes cenários das cataratas. Eles também registraram um passeio de barco, com direito a respingos de água e a participação especial da mascote da família, protegida por uma capa plástica para enfrentar a proximidade com as quedas d’água.

Pigossi e Calvani mantêm a relação longe dos holofotes, mas compartilham eventualmente situações especiais como essa com os seguidores.

Relação e trajetória do casal

Juntos desde 2020, Pigossi e Calvani assumiram publicamente o relacionamento no fim de 2021. Em dezembro de 2023, os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima no Brasil e, em agosto de 2024, celebraram o casamento em um evento reservado na Toscana, Itália, com a presença de familiares e amigos próximos.

As novas fotos acumularam milhares de curtidas, com fãs elogiando a sintonia do casal, a presença da mascote e os cenários deslumbrantes da viagem. A publicação marcou o início do que promete ser uma série de registros de toda a jornada entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos.

Leia também: Marco Pigossi revela se possui planos de ter filhos com marido italiano

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

