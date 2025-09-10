Como foi o casamento de Marco Luque em Fernando de Noronha? Humorista revela detalhes

O humorista Marco Luque celebrou seu casamento com a produtora artística Jessica Correia em Fernando de Noronha em agosto deste ano

O humoristaMarco Luque celebrou seu casamento com a produtora artística Jessica Correia em Fernando de Noronha em agosto deste ano e contou detalhes do dia especial em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta quarta-feira, 10. Juntos há 5 anos e noivos desde 2023, os dois se casaram no civil em julho.

E ele contou qual foi o momento mais marcante da cerimonia. "Foi quando as meninas vieram com as alianças e nos reunimos, nós cinco: eu, a Jéssica e as nossas filhas. Naquele momento, fizemos uma reza muito rápida, foi uma conexão, um fechamento de que a nossa família é indestrutível e vamos sempre proteger uns aos outros. Foi muito legal, foi um momento muito forte", detalhou.

O artista também contou que o evento foi planejado com fornecedores locais. "Nós tivemos um apoio muito grande da Keila Zago, que é uma amiga nossa e mora em Noronha. Nós fizemos o casamento de uma forma muito leve, muito boa. Não usamos nada de nenhum fornecedor que não fosse da ilha, escolhemos fortalecer a comunidade. Não levamos nada de fora para lá — nem comida, nem doces, nem maquiadores, nem material de decoração. Usamos tudo da ilha".

Em uma publicação nas redes sociais, Jessica contou que o casal realizou um ensaio fotográfico debaixo d’água. Te amar até debaixo d’água. Das experiências mais incríveis e desafiadoras que já vivemos. A Maira nos levou para casar no fundo do mar, fala sério! Obrigada Ma por nos proporcionar mais um momento inesquecível em nossas vidas".

Vale lembrar que Marco Luque é pai de duas filhas, Isadora e Mel, do casamento anterior com Flavia Vitorino. Jéssica, por sua vez, é mãe de Laura, de um relacionamento anterior.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jéssica Correia (@_je.correia)

Lua de mel

Após a cerimonia, o casal ainda não embarcou para a lua de mel. "Esse período na ilha também é uma lua de mel, mas como estávamos com as nossas filhas, guardamos a lua de mel para um outro momento. Estamos retomando agora os trabalhos, os shows, mas, assim que tivermos um espacinho na nossa agenda, vamos com certeza ter uma lua de mel", pontuou.

Casamento civil

Em julho, os dois se casaram no civil em uma cerimônia que contou com Rafa Brites e Felipe Andreoli como testemunhas. A novidade foi revelada por meio de uma publicação nas redes sociais. Nas imagens, os recém-casados apareceram sorridentes. "Ontem foi um dos dias mais especiais da minha vida, pulamos de fase, fortalecemos nosso amor, esse encontro de alma que, quando acontece não se pode deixar passar, você me completa de muitas formas, nunca vi isso, mas tô amando a nossa história. Tá só começando… Obrigado, Rafa Brites e Felipe Andreoli por fazerem parte disso. Amamos vocês."

Jessica repostou a foto nos stories de seu perfil e se declarou: "Oficialmente a Sra. Luque dele, te amo".

O relacionamento de Marco Luque e Jessica Correia

Os dois assumiram o relacionamento em 2021. Em janeiro de 2023, o humorista pediu a mão da namorada em noivado durante uma viagem romântica em Fernando de Noronha. “Estamos muito felizes em darmos mais um passo nessa linda história que estamos construindo juntos. Agora para a vida toda”, declarou Marco Luque na época.

Durante o momento especial, ele surpreendee a produtora artística ao se ajoelhar na areia e exibir o anel de noivado. Surpresa, ela aceita e depois os dois se beijam. "Ela disse “SIM”, pae!", comemorou ele na legenda da publicação.

Leia também: Marco Luque faz rara aparição em público com a esposa